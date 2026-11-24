Власти Петербурга хотят помочь Вьетнаму построить метро в Ханое. Соответствующий меморандум обсудят с властями Ханоя в ходе официального визита в страну делегации во главе с губернатором Александром Бегловым, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.



«Северная столица готова предложить пилотный проект по разработке участка ханойского метро. Это позволит петербургским специалистам применить свои компетенции в масштабном международном проекте и укрепит позиции города как ведущего центра транспортной инженерии», — говорится в сообщении.



Проект предусматривает разработку проектной документации, проведение экспертизы и сопровождение строительства одного из участков метро вьетнамской столицы.



Кроме того, планируется соглашение о побратимских связях с провинцией Хынгиен. Она станет шестым регионом-партнером Петербурга во Вьетнаме. «Визит призван закрепить лидерство Северной столицы среди российских регионов по интенсивности взаимодействия с Вьетнамом», — отметили в Смольном.