Россияне теперь могут оформить туристическую визу в Кувейт по упрощенному режиму — однократная виза на 1–3 месяца выдается на границе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
«В ноябре Россию включили в список стран, гражданам которых туристическую визу в эмират оформляют по облегченной процедуре. По прилете однократную визу на срок от 1 до 3 месяцев выдают прямо на границе, в том числе в аэропорту Эль-Кувейта», — говорится в сообщении.
Кроме того, визу можно оформить онлайн через портал МВД Кувейта и получить однократную или многократную визу на 3, 6 или 12 месяцев. По многократной визе непрерывно находиться в стране можно не дольше 30 дней, а для ее оформления нужно загрузить фото и скан загранпаспорта и заполнить короткую анкету. Такая заявка рассматривается от нескольких минут до суток.
«Визовый сбор составляет от 10 до 120 кувейтских динаров, в зависимости от срока. Платить можно только картой, российские карты не принимаются», — добавили в союзе. Там отметили, что по такой визе можно ехать в Кувейт как турист, по делам или к родственникам. При этом для работы, учебы и переезда визы оформляют в прежнем порядке.