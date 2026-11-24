«В ноябре Россию включили в список стран, гражданам которых туристическую визу в эмират оформляют по облегченной процедуре. По прилете однократную визу на срок от 1 до 3 месяцев выдают прямо на границе, в том числе в аэропорту Эль-Кувейта», — говорится в сообщении.



Кроме того, визу можно оформить онлайн через портал МВД Кувейта и получить однократную или многократную визу на 3, 6 или 12 месяцев. По многократной визе непрерывно находиться в стране можно не дольше 30 дней, а для ее оформления нужно загрузить фото и скан загранпаспорта и заполнить короткую анкету. Такая заявка рассматривается от нескольких минут до суток.