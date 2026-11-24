На российскую фигуристку, бронзового призера чемпионата мира Анну Погорилую совершили нападение на улице. Об этом она рассказала в своих соцсетях.



Спортменка поделилась, что ее атаковал незнакомый мужчина на автомобильной парковке. Рядом с Анной в этот момент находилась ее пятилетняя дочь.



«Я этого человека, честно говоря, первый раз увидела, не думаю, что он меня преследовал или что-то в этом роде, просто какой-то случайный человек на улице. Я уже парковалась около дома, разворачивалась, а он начал стучать по моей машине, я вышла посмотреть, что произошло, и меня просто бросили на землю», — вспомнила Погорилая.



Фигуристка отметила, что больше всего в этой ситуации испугалась за ребенка. «Единственное, о чем я думала, — что должна ее защитить», — призналась Анна.