На российскую фигуристку, бронзового призера чемпионата мира Анну Погорилую совершили нападение на улице. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Спортменка поделилась, что ее атаковал незнакомый мужчина на автомобильной парковке. Рядом с Анной в этот момент находилась ее пятилетняя дочь.
«Я этого человека, честно говоря, первый раз увидела, не думаю, что он меня преследовал или что-то в этом роде, просто какой-то случайный человек на улице. Я уже парковалась около дома, разворачивалась, а он начал стучать по моей машине, я вышла посмотреть, что произошло, и меня просто бросили на землю», — вспомнила Погорилая.
Фигуристка отметила, что больше всего в этой ситуации испугалась за ребенка. «Единственное, о чем я думала, — что должна ее защитить», — призналась Анна.
Спортсменка назвала нападавшего «неадекватным» и написала заявление в полицию. Нападение на Погорилую зафиксировали камеры наблюдения.
«Мне уже потом сказали сотрудники полиции, что он несколько раз толкал меня на землю, это видно на камерах. Я помню первый толчок, а дальше, видимо, уже была в состоянии аффекта и даже не понимала до конца, что происходит. Мужчина в возрасте, и я, честно говоря, совершенно не ожидала от него такого, хотя я достаточно хорошо на ногах стою. Как только поняла, что происходит, сразу села в машину, закрылась, вызвала полицию, позвонила мужу», — поделилась фигуристка.
Анна рассказала, что полиция прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника. Тот, как заявила Погорилая, «сразу начал врать, говорить, что вообще меня не трогал, что я сама себя расцарапала».
В соцсетях Анна опубликовала фото полученных повреждений — синяков и ссадин. Девушка подчеркнула, что избежала серьезных травм.
«Слава богу, переломов нет. Головой не ударилась, успела подставить руки. Есть повреждение связки. Главное для меня, что ребенок не пострадал. Еве всего пять лет, она, конечно, испугалась, я даже не представляю, какие эмоции она испытала, когда у нее на глазах били человека, ее маму», — сказала Погорилая.
Анна Погорилая — завершившая спортивную карьеру фигуристка из Москвы. Она была бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, серебряным призером и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.