Правящая партия «Грузинская мечта» объявила о планах полностью запретить суррогатное материнство в стране. Об этом сообщил один из лидеров парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. При этом ЭКО сохранится, но будет доступно только для граждан Грузии.
Инициативу обсуждали с Грузинской православной церковью. Католикос-патриарх всея Грузии Шио III поблагодарил правящую партию, назвав это «важным решением» и «огромным шагом вперед на пути духовного и нравственного исцеления народа».
Представители партии ссылаются на моральные, этические и правовые риски, а также коммерциализацию сферы. Кирцхалия отметил, что около 98% клиентов программ — иностранцы, а большинство рожденных детей вывозят за рубеж, где власти не могут отследить их судьбу. По его словам, экономическая выгода не перевешивает эти риски. Тема обострилась на фоне резонансных публикаций и расследований 2025 года о случаях принуждения и эксплуатации женщин из-за рубежа, включая гражданок Таиланда.
«Еще раз повторю: законопроект направлен на защиту прав женщин и детей, а также общественных интересов в целом», — сказал Кирцхалия.
При этом оппозиционные политики раскритиковали инициативу. Они заявили, что она ограничивает возможности людей с проблемами здоровья стать родителями и может быть связана с политическими мотивами.