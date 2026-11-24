Представители партии ссылаются на моральные, этические и правовые риски, а также коммерциализацию сферы. Кирцхалия отметил, что около 98% клиентов программ — иностранцы, а большинство рожденных детей вывозят за рубеж, где власти не могут отследить их судьбу. По его словам, экономическая выгода не перевешивает эти риски. Тема обострилась на фоне резонансных публикаций и расследований 2025 года о случаях принуждения и эксплуатации женщин из-за рубежа, включая гражданок Таиланда.