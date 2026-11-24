«В будущем спектакле в жанре сказки для взрослых заявлен синтез русского народного стиля и европейского нуара, абсурдистского детектива: главной темой становится поединок между городом и деревней, роботом и человеком. Постановка обещает стать одним из самых инновационных событий театрального сезона: в ткань спектакля интегрированы достижения новых технологий, которые будут полноправными участниками действа», — рассказали в театре.



Александр Пушкин написал сказку «Жених» в 1825 году в период михайловской ссылки. В постановке театра «Человек» используют не только это произведение, но и фрагменты из «Светланы» Василия Жуковского и стихотворений Пушкина.