Вышел новый тизер-трейлер третьей «Дюны». Премьера состоится 18 декабря.
Картина завершит эпическую трилогию Дени Вильнева. Действие ленты развернется почти через два десятилетия после того, как Пол Атрейдес захватил власть в Империуме. Став безжалостным императором, он должен столкнуться с последствиями своего правления.
В новом фильме старые союзники Атрейдеса вернутся. Вместе с тем Пол столкнется с новыми угрозами и будет подозревать предательство от каждой тени. Он окажется втянутым в масштабный заговор, в центре которого находится Чани.
В ролях — Тимоте Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Исаак Де Банколе, Шарлотта Рэмплинг, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон и Хавьер Бардем. Сценарий написал Вильнев с Брайаном К.Воном.