Crocs выпустит сабо по «Сумеркам», пишет Hypebeast.
Новая модель Edward and Bella Classic Clog выйдет в продажу 4 декабря 2026 года по цене 89,99 доллара (около 6500 р.).
Обувь выполнена в зелено-фиолетовой расцветке и навеяна сценой на лугу, где Белла впервые увидела Эдварда под солнечными лучами. На некоторых джиббитсах есть знаменитая фраза Эдварда «Лев влюбился в овечку» («And so the lion fell in love with the lamb»).
Недавно Nintendo и Crocs анонсировали линейку обуви, навеянную Super Mario. В коллекцию вошли четыре модели сабо для взрослых и детей. Каждая из них посвящена популярным персонажам франшизы — Марио, Йоши, Боузеру и принцессе Пич.
Crocs выпустит сабо по «Сумеркам»
Афиша Daily
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Фото: Crocs
Crocs выпустит сабо по «Сумеркам», пишет Hypebeast.
- Афиша Daily
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- Crocs выпустит сабо по «Сумеркам»