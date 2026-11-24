Вуди Харрельсон дважды отказывался от роли Хеймитча Эбернети в первых «Голодных играх» (2012), потому что посчитал персонажа слишком малозначительным. Об этом актер рассказал в интервью Vanity Fair вместе с Джозефом Задой, исполнившим роль молодого Хеймитча в приквеле «Голодные игры: Рассвет перед Жатвой».



Харрельсон прочитал книги Сьюзен Коллинз и оценил их высоко, но решил, что в роли Хеймитча для него будет «слишком мало работы». Актер назвал этот критерий оценки произвольным и странным.



Режиссер первой части Гэри Росс позвонил Харрельсону и уговаривал его около десяти минут, а также отметил, что у него нет другого кандидата на роль Хеймитча. После этого звонка актер согласился и сыграл персонажа во всех основных частях франшизы, а также вернулся к роли в приквеле «Рассвет перед Жатвой».



Недавно Вуди Харрельсон стал исполнительным продюсером короткометражного фильма «Вдова Мэри». Фильм снял Райан Ноуфер. Он рассказывает о вдове, которая встречает на вечере быстрых свиданий мужчину по имени Эд.