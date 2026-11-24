«Яндекс» назвал резидентов своего первого офлайн-пространства «Яндекс 01», которое откроется в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала в Москве. Об этом пишет «Большой город» со ссылкой на пресс-службу компании.
Проект объединит более 20 брендов и сервисов на площади более 10 тыс. квадратных метров. Почти половину всей площади «Яндекс 01» — 4 050 квадратных метров — займут три сервиса компании. «Яндекс Афиша» получит в распоряжение 1 600 квадратных метров, «Кинопоиск» — 1 400 квадратных метров, «Яндекс Фабрика» — 1 050 квадратных метров.
Третий этаж объединит магазины, технологические шоурумы и образовательные площадки. Самую большую площадь здесь займет флагманский магазин «Яндекс Фабрика» с товарами 11 брендов, а также книжный магазин с лекторием и кафе «Смысловая 226» и «Лицей». Познакомиться с гаджетами и нейросетями можно будет в пространстве Samsung Galaxy и в шоуруме «Алисы».
Протестировать сервисы компании можно будет в интерактивной зоне «Яндекс Go» с цифровыми аватарами, на площадке «Яндекс Книг», в первом офлайн-офисе «Яндекс Пэй» и в демонстрационной зоне роботов-доставщиков. Для творческих встреч и обучения откроются «Яндекс Музыка» и «Яндекс Образование» с мастерской робототехники. Дополнят этаж игровая зона «Билайна», магазин косметики «М.Кос», азиатское кафе Meidzi (40 кв.м) и станции аренды пауэрбанков «Бери заряд».
Четвертый этаж будет посвящен культуре, видеоиграм и гастрономии. Крупнейшими резидентами здесь станут «Яндекс Афиша», где разместится экспозиция с инсталляциями российских и зарубежных художников, и площадка-трансформер «Кинопоиска». Здесь будут также зона «Игромира» и лаунж-зона «Свои Плюсы» с аркадными автоматами. Кроме того, на этом уровне откроется тематическое пространство авиакомпании S7 Airlines и первое самостоятельное кафе сети «Азбука вкуса».
Пространства будут начинать работу поэтапно: в декабре в выставочных залах откроется большая выставка инсталляций российских и иностранных художников, спроектированная музейным бюро Planet9. Вход в «Яндекс 01» будет свободным, билеты или регистрация потребуются только на отдельные события.
«Пространство объединит технологии, культуру, образование и шопинг: сюда можно прийти на выставку или встречу с артистом, познакомиться с новыми устройствами, почитать или провести время с друзьями. Резиденты дополняют друг друга так, что у посетителей появляется больше возможностей для разных сценариев посещения — от событий и новых впечатлений до повседневных дел и отдыха», — рассказала руководитель проекта Анастасия Тарасова.