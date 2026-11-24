Третий этаж объединит магазины, технологические шоурумы и образовательные площадки. Самую большую площадь здесь займет флагманский магазин «Яндекс Фабрика» с товарами 11 брендов, а также книжный магазин с лекторием и кафе «Смысловая 226» и «Лицей» . Познакомиться с гаджетами и нейросетями можно будет в пространстве Samsung Galaxy и в шоуруме «Алисы» .



Протестировать сервисы компании можно будет в интерактивной зоне «Яндекс Go» с цифровыми аватарами, на площадке «Яндекс Книг» , в первом офлайн-офисе «Яндекс Пэй» и в демонстрационной зоне роботов-доставщиков. Для творческих встреч и обучения откроются «Яндекс Музыка» и « Яндекс Образование» с мастерской робототехники. Дополнят этаж игровая зона «Билайна» , магазин косметики «М.Кос» , азиатское кафе Meidzi (40 кв.м) и станции аренды пауэрбанков «Бери заряд» .