Роскосмос опубликовал снимок проходящего над центральной частью России балканского циклона — из-за него Москву весь день засыпает снегом. Съемку 24 ноября вели российские метеоспутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
Синоптики рассказывали, что наибольшая интенсивность снегопада ожидается в ночь со вторника на среду. Всего за это время в столице выпадет до 15 сантиметров осадков, что может привести к формированию снежного покрова высотой до 10 сантиметров.
Снегопад в Москве продолжится до конца суток 25 ноября. Непогода повлияла на работу аэропорта Шереметьево: там ограничили взлеты и посадки самолетов. Ограничения будут действовать до 16.00 25 ноября.
Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина отмечала, что снежный покров, который образуется в Москве и Подмосковье после снегопада 24–25 ноября, может сохраниться до конца месяца. Этому поможет легкий мороз.