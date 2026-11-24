Беспилотник сбросил пакет с заказом на заднем дворе, однако во время взлета задел пропеллером оптоволоконный кабель, потерял управление и упал на гараж соседнего дома. При падении дрон сорвал с него несколько черепиц.



В итоге устройство сняли с крыши сотрудники Amazon. Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование. «Безопасность является нашим главным приоритетом, и такие инциденты происходят крайне редко», — сказал Джек Стелзнер, представитель Amazon.