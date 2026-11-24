В Хантингтон-Вудсе в Мичигане дрон Amazon упал на гараж, сообщил CNN.
Дрон Prime Air доставлял покупку к дому Джима Бреннана, жена которого заказала на онлайн-платформе шампунь. «Мы ожидали, что подъедет грузовик, а потом получили уведомление, что заказ доставит беспилотник через семь минут», — рассказал Бреннан.
Беспилотник сбросил пакет с заказом на заднем дворе, однако во время взлета задел пропеллером оптоволоконный кабель, потерял управление и упал на гараж соседнего дома. При падении дрон сорвал с него несколько черепиц.
В итоге устройство сняли с крыши сотрудники Amazon. Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование. «Безопасность является нашим главным приоритетом, и такие инциденты происходят крайне редко», — сказал Джек Стелзнер, представитель Amazon.
Amazon доставляет грузы при помощи дронов с 2022 года. Время доставки занимает от 30 до 60 минут. Воспользоваться сервисом могут жители некоторых городов в Техасе, Мичигане, Аризоне, Флориде, Канзасе, Луизиане, Иллинойсе, Огайо и Небраске.