Стриминговый сервис Peacock выпустит концертный и документальный фильмы о туре Арианы Гранде «Eternal Sunshine». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Док под названием «Дневники вечного солнца: создание тура» расскажет о 30 днях, предшествовавших началу серии концертов певицы. В это время Гранде завершала работу над восьмым студийным альбомом и переживала переломный момент карьеры. Премьера ленты состоится 11 декабря.
На следующий день после этого, 12 декабря, на стриминге выйдет концертный фильм о туре. Оба проекта спродюсировали Гранде, Луга Подеста, Эндрю Лериос и Кристиан Бреслауэр.
Трехмесячный тур «Eternal Sunshine» стартовал в июне. Он анонсировался как кинематографичное посвящение процессу исцеления, воссоединения с внутренним ребенком, перерождения, связи между людьми и музыке.
После завершения тура Ариана Гранде взяла паузу в работе и публичных мероприятиях. Певица заявила, что этот шаг был запланирован задолго до недавних обсуждений ее внешности и здоровья. По словам Гранде, решение не стало эмоциональной реакцией на критику или слухи.