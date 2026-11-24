На следующий день после этого, 12 декабря, на стриминге выйдет концертный фильм о туре. Оба проекта спродюсировали Гранде, Луга Подеста, Эндрю Лериос и Кристиан Бреслауэр.



Трехмесячный тур «Eternal Sunshine» стартовал в июне. Он анонсировался как кинематографичное посвящение процессу исцеления, воссоединения с внутренним ребенком, перерождения, связи между людьми и музыке.