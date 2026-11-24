На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Убийство Джонбенет Рэмси», в котором главные роли исполнили Мелисса МакКарти и Клайв Оуэн. Проект выйдет на стриминге 10 декабря.
Шоу расскажет реальную историю об одном из самых громких преступлений, случившихся в США в 90-х. Тогда в штате Колорадо пропала шестилетняя девочка. Ее родители утверждали, что нашли дома записку с требованием выкупа.
Вскоре тело Джонбенет Рэмси нашли в подвале дома. Специалисты выяснили, что девочку задушили и, возможно, подвергли сексуализированному насилию.
Родители Джонбенет, которых в сериале сыграли МакКарти и Оуэн, стали основными подозреваемыми. Тем не менее они так и не были осуждены. Преступление считается нераскрытым до сих пор.
Создателями сериала выступили Харрисон Куэри, Томми Уоллак и Ричард ЛаГравенезе. В актерский состав вошли Эмили Митчелл, Ангус Колдуэлл, Гарретт Хедлунд, Ши Уигэм, Элисон Пилл, Клифтон Коллинз-мл., Уилл Паттон, Рори Кокран.