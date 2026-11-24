Кто стал покупателем полотна, не раскрывается. Предыдущим владельцем работы была семья коллекционера из Эстонии — она купила пейзаж в конце XIX века в Петербурге и с тех пор владела им.



«Картина была вывезена из России, когда семья вернулась в Эстонию, спасаясь от потрясений и гражданской войны, последовавших за большевистской революцией», — рассказали в Sotheby’s.



Айвазовский написал полотно в 1862 году. На нем изображен вид на Венецианскую лагуну, гондолы, парусные суда и остров Сан-Джорджо-Маджоре, на котором располагается базилика Святого Георгия.



Художник неоднократно изображал Венецию на своих работах с момента первого визита в город летом 1840 года. На острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени жил в то время его брат Гавриил, ученый и монах.