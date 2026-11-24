Картину русского художника Ивана Айвазовского «Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре» продали на аукционе Sotheby’s за 1,4 млн долларов (115 млн рублей). Об этом сообщили на сайте аукционного дома.
Кто стал покупателем полотна, не раскрывается. Предыдущим владельцем работы была семья коллекционера из Эстонии — она купила пейзаж в конце XIX века в Петербурге и с тех пор владела им.
«Картина была вывезена из России, когда семья вернулась в Эстонию, спасаясь от потрясений и гражданской войны, последовавших за большевистской революцией», — рассказали в Sotheby’s.
Айвазовский написал полотно в 1862 году. На нем изображен вид на Венецианскую лагуну, гондолы, парусные суда и остров Сан-Джорджо-Маджоре, на котором располагается базилика Святого Георгия.
Художник неоднократно изображал Венецию на своих работах с момента первого визита в город летом 1840 года. На острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени жил в то время его брат Гавриил, ученый и монах.
«У Айвазовского было несколько любимых сюжетов, к которым он постоянно возвращался на протяжении всей своей жизни, работая по памяти и ранним эскизам. Вскоре после возвращения в Россию летом 1844 года он написал несколько венецианских пейзажей, в том числе один с изображением Сан-Джорджо-Маджоре», — отметили представители аукционного дома.