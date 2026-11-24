В Иране привели в исполнение наказание 29-летней певицы Парасту Ахмади за выступление без хиджаба. Ее ударили плетью 74 раза, написала The Guardian.
Вместе с Ахмади аналогичному наказанию подвергли еще четверых человек, входивших в состав продюсерской команды артистки. Всех их осудили за «оскорбление общественной морали путем создания и публикации непристойного и аморального контента в интернете».
Среди осужденных — организатор концертов Мохсен Лашкари и музыканты Сохейл Фагих-Насири, Амин Тахери и Амирали Пирния. По информации СМИ, осужденным запретили в течение двух лет участвовать в художественной и музыкальной деятельности, а также покидать страну. В каком состоянии они находятся после избиения плетью, не уточняется.
Правозащитные организации выступили против телесных наказаний, приравнивая их к пыткам. По мнению западных правительств и многочисленных активистов, такая мера наказания нарушает международное право.
Поводом для преследования Ахмади и ее команды стал онлайн-концерт, который артистка устроила в декабре 2024 года. На нем певица выступала в платье с открытыми плечами и с распущенными волосами.
Среди прочих певица тогда исполнила и патриотическую песню «Az Khoone Javanane Vatan» («Из крови юношей родины»). Запись концерта стала вирусной, собрав миллионы просмотров.
Всего в Иране из-за этого выступления осудили девять человек. В конце сентября суд отклонил апелляцию заключенных. Подвергнут ли оставшихся четверых осужденных избиению плетью или это уже произошло ранее, неясно.