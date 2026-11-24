Звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин снимется в фильме Уолтера Вудмана для студии А24 вместе с актрисой Констанс Ву из «Безумно богатых азиатов». Об этом сообщил Deadline.
В актерский состав проекта войдут также Кен Люн, Вероника Словиковская, Дэвид Кляйн и Итан Энг. У будущей картины пока нет названия. Она описывается как история взросления на фоне зарождения интернета.
Лента станет первой режиссерской работой Вудмана в большом кино. Сценарий написал сам Вудман вместе с Грегори Калдероном, Патриком Седербергом, Сидни Лидер и Александром Вайнштейном. Созданием фильма займутся компании Shy Kids, Pressman Film, Esmail Corp.
Продюсерами выступят Сэм Эсмейл, Чад Гамильтон и Ник Кришнамурти от Esmail Corp, а также Сэм Прессман и Макс Лоб от Pressman Film. К ним присоединятся Сидни Лидер от Shy Kids, Зак Варгас-Салливан и представители A24. Исполнительными продюсерами станут Бьянка Русу и Паула Пайзес, Патрик Седерберг, Дэн Бекерман, Вайнштейн и Джек Мастерсон.