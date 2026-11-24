В актерский состав проекта войдут также Кен Люн, Вероника Словиковская, Дэвид Кляйн и Итан Энг. У будущей картины пока нет названия. Она описывается как история взросления на фоне зарождения интернета.



Лента станет первой режиссерской работой Вудмана в большом кино. Сценарий написал сам Вудман вместе с Грегори Калдероном, Патриком Седербергом, Сидни Лидер и Александром Вайнштейном. Созданием фильма займутся компании Shy Kids, Pressman Film, Esmail Corp.