Мультимедийный каток в столичных «Лужниках» начнет работу 27 ноября. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу олимпийского комплекса.
Площадь катка превысит 16 000 квадратных метров. Одновременно на нем смогут находиться до 2000 человек. Помимо основной зоны катания, оборудуют отдельную площадку для детей.
Вдоль ледовых аллей разместят 24 иммерсивных и мультимедийных объекта, в центре катка установят 16-метровую новогоднюю елку с подсветкой, а подо льдом — экран со световыми эффектами.
По вечерам на фасаде Большой спортивной арены будут показывать трехмерные световые шоу. В течение сезона посетителей также ждут музыкальные выступления, тематические сеансы катания, творческие мастер-классы и встречи со спортсменами и артистами.
На территории катка откроют пять павильонов, где можно будет взять напрокат и заточить коньки, переодеться и оставить вещи. Для гостей предусмотрят три тарифа («Стандарт», «Комфорт» и «Бизнес»), а для льготных категорий граждан — социальный билет.
Кроме того, в «Лужниках» будут работать рестораны и ярмарка с зимними угощениями и напитками. К заведениям можно будет добраться прямо на коньках — для этого подходы к ним оборудуют противоскользящим покрытием.
Каток будет работать по будням, с 12.00 до 23.00, по выходным, с 9.00 до 23.00. Между сеансами будут часовые перерывы для восстановления льда. Стоимость взрослого билета составит от 300 рублей, детского — от 200 рублей.
30 ноября на Красной площади откроется «ГУМ-каток». Сеансы катания для посетителей начнутся 1 декабря и продлятся до 1 марта 2027 года. Первые четыре утренних сеанса по будням будут бесплатными. В начале декабря также заработает каток в парке Горького площадью более 18 000 квадратных метров.