Журналистка удалит указанные выпуски с YouTube. «Позорище, конечно, но что делать. Все же мы с командой по-прежнему живем и работаем из России, чтобы вы получали интересные интервью с новыми героями. Поэтому вынуждены соблюдать данные требования», — написала она.