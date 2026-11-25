Роскомнадзор увидел признаки экстремизма в выпусках «Осторожно: Собчак» с Хилми Форкс, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком. Об этом Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».
Журналистка удалит указанные выпуски с YouTube. «Позорище, конечно, но что делать. Все же мы с командой по-прежнему живем и работаем из России, чтобы вы получали интересные интервью с новыми героями. Поэтому вынуждены соблюдать данные требования», — написала она.
К моменту удаления интервью Собчак с Игорем Синяком набрало на ютубе более 7,82 млн просмотров, с Григорьевым-Апполоновым — 8,5 млн, с Хилми — 4,3 млн.
«Я вижу впечатляющие просмотры, я вижу, что у вас есть огромный интерес и я понимаю его природу: живя в тяжелом учебнике истории иногда хочется полистать простые „Веселые картинки“ на продленке», — отметила журналистка.
Интервью Григорьева-Апполонова вышло 2 ноября и вызвало широкий резонанс в соцсетях. В нем крестник и бывший зять солиста «Иванушек International» рассказал о прекращении сотрудничества с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese), обвинив в разрыве их творческого союза Игоря Синяка.
В ответ Grey Wiese и Синяк выпустили два ролика, в которых оспорили заявления Андрея. Публичное выяснение отношений, сопровождавшееся спорами о недвижимости, доходах и подлинности люксовых сумок, породило множество мемов. Интернет-пользователи окрестили конфликт «битвой за эрмесовку». «Афиша Daily» подробно рассказывала о ее причинах и ходе событий.