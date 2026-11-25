«Кинопоиск» представил новый трейлер «Волшебника Изумрудного города. Великий и ужасный». Премьера состоится 1 января 2027 года.
Картина станет продолжением ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». По сюжету Элли и ее друзья добрались до Изумрудного города и наконец-то встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их заветные желания в обмен на услугу: друзьям нужно добыть колдовскую бурю Бастинды.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — первый фильм в трилогии по произведениям Александра Волкова. Сказку советского писателя экранизировал режиссер Игорь Волошин. Главные роли исполнили Екатерина Чернова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и Светлана Ходченкова. Гудвина в продолжении сыграл Евгений Миронов.