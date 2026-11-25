11 декабря в петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова покажут спектакль «Холопы» Андрея Могучего. Постановка стала частью «Изумрудной коллекции» — совместного проекта «Афиши» и программы лояльности «СберСпасибо».
В основу спектакля легла пьеса Петра Гнедича, написанная более ста лет назад. Действие разворачивается в Петербурге на рубеже XVIII и XIX веков в доме дворянской семьи Плавутиных-Плавунцовых.
Главная героиня — княжна Екатерина, которая уже несколько лет передвигается в инвалидном кресле. В день рождения она принимает поздравления от близких и гостей. Привычный уклад жизни семьи нарушает возвращение из Парижа бывшего крепостного Степана Перейденова, которое заставляет героев столкнуться с тем, о чем они предпочитали молчать.
В постановке Могучего историческая хроника сочетается с психологической мелодрамой и трагикомедией. В разные годы роль княжны Екатерины исполняли Мария Савина, Мария Ермолова и Елена Гоголева. Спектакль Могучего удостоился четырех высших театральных премий Петербурга «Золотой софит».
«Изумрудная коллекция» объединяет театральные постановки, билеты на которые можно приобрести исключительно за бонусы «Спасибо». Ранее в нее вошли балет «Щелкунчик» в хореографии Юрия Посохова, спектакли «Шерлок Холмс и все-все-все», «Жирная Люба» и «Ласточка моя» проекта «а39».
Приобрести билеты на «Холопов» можно на «Афише». Все спектакли коллекции представлены на странице проекта.