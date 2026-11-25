Главная героиня — княжна Екатерина, которая уже несколько лет передвигается в инвалидном кресле. В день рождения она принимает поздравления от близких и гостей. Привычный уклад жизни семьи нарушает возвращение из Парижа бывшего крепостного Степана Перейденова, которое заставляет героев столкнуться с тем, о чем они предпочитали молчать.