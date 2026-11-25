Сама художница описывала свой метод с редкой точностью: частности она «топила» в «цветовом мареве» и оставляла самое живое, красивое и праздничное. За этой формулой стоит не только живописный прием, но и мировоззрение — стремление выразить восторг перед жизнью и удержать красоту мгновения, которое вот-вот ускользнет. Маврина пережила революцию, голодные годы и войну, но умела видеть праздник в повседневности и находила материал для искусства в деталях, которые обычно остаются незамеченными.