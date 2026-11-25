1 декабря в Postrigay Gallery состоится обновление экспозиции. Новым проектом галереи стала персональная выставка Татьяны Мавриной «Талант жить». Она продлится до 17 января.
Кураторами выставки выступили арт-консультанты галереи — выпускницы академии по изучению истории искусства Op-Pop-Art. Оба проекта основала Анастасия Постригай. Одним из информационных партнеров выставки выступает «Афиша Daily».
Авторы экспозиции отмечают, что Татьяна Маврина (1900–1996) принадлежит к числу самобытных фигур русского искусства XX века. При этом ее место в истории искусства до сих пор кажется очерченным не вполне точно.
«Привычное определение „блестящий иллюстратор“ справедливо, но описывает лишь одну грань ее таланта. Выставка предлагает взглянуть на Маврину иначе, как на живописца со своей оптикой, которая и в графике продолжала мыслить живописно», — говорят авторы.
По их словам, Маврина училась во времена русского авангарда, и это многое объясняет в ее свободе обращения с цветом и формой. Однако из этой школы художница вышла с собственным, сразу узнаваемым языком живописной графики. Международное признание этого языка вполне определенно: в 1976 году Татьяна Маврина стала единственным советским художником, удостоенным Премии им. Х.К.Андерсена (1976).
Сама художница описывала свой метод с редкой точностью: частности она «топила» в «цветовом мареве» и оставляла самое живое, красивое и праздничное. За этой формулой стоит не только живописный прием, но и мировоззрение — стремление выразить восторг перед жизнью и удержать красоту мгновения, которое вот-вот ускользнет. Маврина пережила революцию, голодные годы и войну, но умела видеть праздник в повседневности и находила материал для искусства в деталях, которые обычно остаются незамеченными.
«Ее работы напоминают о простой и вместе с тем не самой очевидной вещи: мир всегда полон цвета, нужно лишь остановиться и научиться его разглядеть», — подчеркивают кураторы. «Сила Мавриной — в особой любви к жизни, в умении находить радость в каждом дне и видеть красоту даже в беспорядке повседневности. Сегодня это особенно ценно: чтобы ощущать полноту жизни, важно жить настоящим», — комментирует одна из них, Ирэна Орличенко.