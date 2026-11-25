С октября 2025 года в Турции проходит серия масштабных антинаркотических операций, фигурантами которых стали десятки актеров, музыкантов, телеведущих, блогеров и предпринимателей. Их вызывают на допросы и берут у них образцы крови и волос для проверки на наркотики.