В Стамбуле задержали турецкую актрису Дениз Чакыр, известную по роли Шах-султан в сериале «Великолепный век». Об этом сообщает Yeni Şafak.
Чакыр задержали в ходе расследования преступлений, связанных с проституцией, торговлей наркотиками, их распространением, употреблением и хранением. В чем именно подозревают актрису, не уточняется.
Всего прокуратура Стамбула вынесла постановления о задержании 35 человек. Среди них — режиссер сериала «Ветреный» Джем Карджи, актер и певец Озджан Дениз, сыгравший одну из главных ролей в «Стамбульской невесте», и актриса Бурджу Озберк, также снимавшаяся в «Великолепном веке».
По последним данным агентства DHA, правоохранители задержали 24 подозреваемых. Поиски остальных продолжаются.
Основанием для задержаний стали новые доказательства, полученные в ходе изучения показаний подозреваемых и свидетелей, в том числе засекреченных, а также экспертизы изъятых мобильных телефонов и других цифровых материалов.
С октября 2025 года в Турции проходит серия масштабных антинаркотических операций, фигурантами которых стали десятки актеров, музыкантов, телеведущих, блогеров и предпринимателей. Их вызывают на допросы и берут у них образцы крови и волос для проверки на наркотики.
В марте 2026 года прокуратура Стамбула выдала ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. До этого правоохранители задержали актера Догукана Гюнгера, известного по «Клюквенному щербету». В феврале суд наложил арест на пятизвездочный отель Bebek, где, по данным полиции, проходили вечеринки с употреблением наркотиков представителями турецкой элиты.
В июне по делу о наркотиках также задержали звезду сериала «Великолепный век: Империя Кёсем» Берен Саат и еще 21 человека.