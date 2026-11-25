«Мне всегда приятно работать с Домом [он же Гарри], потому что он смешной, симпатичный и умный. Он хороший актер: наблюдать за тем, как этот молодой человек так легко вживается в роль, просто впечатляет. Когда мы снимали сцену в Хижине на Скале, я смотрел ее на мониторе. Я говорю ему: „Давай, Гарри, прочитай письмо“, и он берет письмо, уходит и читает его. Когда крикнули „Стоп“, я сказал Марку: „Это Гарри Поттер“. И тогда я подумал: „Черт возьми, мы это сделали! Это Гарри Поттер! Я на сто процентов уверен, что это Гарри Поттер“», — сказал Фрост.