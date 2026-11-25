Ник Фрост, который играет Хагрида в новой экранизации «Гарри Поттера», рассказал о съемках и подготовке к роли. Премьера первого эпизода состоится 25 декабря.
Актер поделился, что, работая над образом, ориентировался на двух персонажей. Первый — Джон Коффи из «Зеленой мили»: внешне грозный и опасный, но в душе ранимый большой ребенок. Второй — родной дядя Фроста, который после тяжелой болезни в детстве остался на уровне развития 11-летнего ребенка, но обладал удивительной добротой, придумывал для племянников сказки, строил шалаши в лесу и отогревал в кармане цыплят. Фросту было важно сохранить в Хагриде это сочетание детской наивности и скрытой мощи полувеликана, способного на все ради защиты Гарри.
Фрост отметил, что специально для съемок авторы шоу создали декорации Запретного леса, которые простоят 10 лет. «Его называют живым лесом, потому что он разрастается по мере съемок: там есть настоящий ручей и холмы — настоящее безумие! Оказаться внутри и понять, что тебе предстоит две недели искать единорога (а ведь можно еще и наткнуться на Волан-де-Морта!), — это было потрясающе», — рассказал исполнитель роли Хагрида о съемках одной из сцен.
Звезда ремейка «Как приручить дракона» также рассказал, что сделал Хагрида очень неуклюжим из-за его размеров, поэтому на протяжении первого сезона он постоянно ударяется головой, натыкается на что-нибудь или извиняется перед предметом мебели, который задел. А тяжелее всего на съемках ему было носить пальто, которое весит целых 20 килограмм.
«Оно ужасно пахнет, потому что сшито из натуральной шерсти. Зимой в нем очень уютно, но летом, в тридцатиградусную жару, носить пальто весом больше 20 килограмм — это просто невыносимо», — отметил актер.
Помимо этого, Фрост отметил игру Доминика МакЛафлина, который играет Гарри Поттера. Актер надеется, что фанатам тоже она понравится.
«Мне всегда приятно работать с Домом [он же Гарри], потому что он смешной, симпатичный и умный. Он хороший актер: наблюдать за тем, как этот молодой человек так легко вживается в роль, просто впечатляет. Когда мы снимали сцену в Хижине на Скале, я смотрел ее на мониторе. Я говорю ему: „Давай, Гарри, прочитай письмо“, и он берет письмо, уходит и читает его. Когда крикнули „Стоп“, я сказал Марку: „Это Гарри Поттер“. И тогда я подумал: „Черт возьми, мы это сделали! Это Гарри Поттер! Я на сто процентов уверен, что это Гарри Поттер“», — сказал Фрост.
Премьера первого эпизода состоится 25 декабря. Главные роли исполняют Доминик МакЛафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Недавно телеканал HBO опубликовал первый фрагмент шоу.
В преддверии премьеры «Афиша Daily» собрала все, что известно о новом сериале HBO: почему выбор некоторых актеров вызвал споры среди поклонников и что известно о загадочном исполнителе роли Волан-де-Морта. А еще рассказали о планах создателей на семь сезонов и о том, чем новая экранизация будет отличаться от фильмов.