16 декабря в российский прокат выйдет киноверсия балета «Золушка» Пермского театра оперы и балета в постановке хореографа Алексея Мирошниченко и дирижера Теодора Курентзиса. Спектакль покажут более чем в 70 городах страны в новом сезоне проекта «Театр в кино».
Действие балета Сергея Прокофьева Мирошниченко перенес в Москву 1957 года, где проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Главная героиня постановки — юная балерина Вера Надеждина, которая готовится исполнить партию Золушки. За ее сердце борются двое мужчин — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин.
Мирошниченко использует прием «театр в театре»: действие разворачивается как в реалиях советской эпохи, так и в пространстве волшебной сказки. В 2018 году постановка получила три премии «Золотая маска»: за хореографию, дирижирование и работу художника по костюмам.
Киноверсию спектакля создали Пермский театр оперы и балета и телеканал «Россия-Культура». Ее режиссером выступил Константин Голенчик. Благодаря крупным планам и необычным ракурсам зрители смогут рассмотреть детали хореографии и актерской игры, которые не всегда заметны из зрительного зала.
Премьера состоится 16 декабря в московском киноцентре «Октябрь». После показа пройдет обсуждение спектакля с Алексеем Мирошниченко и дирижером Владимиром Ткаченко. Модератором встречи выступит балетный критик Анна Галайда.
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