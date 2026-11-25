Тимати выступит с концертом в «Лужниках» 28 августа 2027 года. Об этом он рассказал в инстаграме*.



«Пришло время показать, кто на что учился», — написал он в публикации.



Событие станет первым сольным стадионным концертом Тимати за 10 лет. В 2016-м году он выступал в «Олимпийском». В 2026 году он также появлялся на сцене «Лужников» в качестве специального гостя концертов Егора Крида.



Недавно Баста собрал три солдаута в «Лужниках» подряд. Суммарно концерты посетили 211 487 зрителей.



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