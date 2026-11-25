Победа на Итоговом стала продолжением успешного сезона для Андреевой. В 2025 году она выиграла турнир категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в полуфинале и финале Игу Свёнтек и Арину Соболенко. На нынешнем турнире россиянка также победила Соболенко на групповом этапе — 6:4, 6:0. По итогам сезона Андреева впервые завершит год на втором месте мирового рейтинга. Она начала год девятой, а теперь от первой строчки ее отделяют 293 очка.