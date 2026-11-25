Российская теннисистка Мирра Андреева заняла пятое место в рейтинге спортсменов по сумме призовых за 2026 год. Об этом пишет Sportico.
Девятнадцатилетняя спортсменка получила за выступления на турнирах в общей сложности 10,65 млн долларов. Среди женщин больше Андреевой заработала только Елена Рыбакина из Казахстана — 11,3 млн долларов. На шестой строчке расположилась Арина Соболенко (8,61 млн долларов).
Выше в списке находятся представители мужского тенниса — немецкий теннисист Александр Зверев (18,18 млн долларов), испанец Карлос Алькарас (12,55 млн долларов) и итальянец Янник Синнер (11,61 млн долларов).
В ноябре Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA (Женской теннисной ассоциации). В финале спортсменка обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Андреева прошла весь турнир без потери сета. Последней россиянкой, выигравшей этот трофей, была Мария Шарапова: она добилась успеха в 2004 году, когда ей было 17 лет.
Андреева родилась в Красноярске и начала заниматься теннисом вместе со старшей сестрой Эрикой. В 2023 году она стала первой ракеткой мира среди юниоров. Через год на Олимпийских играх в Париже спортсменка вместе с Дианой Шнайдер выиграла серебро в парном разряде. Среди тренеров Андреевой — испанка Кончита Мартинес, которую теннисистка называла своей второй мамой.
Победа на Итоговом стала продолжением успешного сезона для Андреевой. В 2025 году она выиграла турнир категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в полуфинале и финале Игу Свёнтек и Арину Соболенко. На нынешнем турнире россиянка также победила Соболенко на групповом этапе — 6:4, 6:0. По итогам сезона Андреева впервые завершит год на втором месте мирового рейтинга. Она начала год девятой, а теперь от первой строчки ее отделяют 293 очка.