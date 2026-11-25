Ватикан опубликовал дневники папы римского Франциска, который скончался весной 2025 года. Об этом сообщил Reuters.
В издание вошли записи, которые Франциск делал на протяжении более 30 лет. В них понтифик откровенно рассказывал, как переживал духовный кризис в 2021–2023 годах. Он также писал, что трижды видел дьявола.
Франциск отмечал, что не может забыть «могущественный и хриплый» голос дьявола, который он слышал во время встречи с представителями Ватикана. «Господь дал мне возможность покинуть ту встречу и тем самым освободил меня», — вспоминал он.
Папа римский утверждал, что видел также вход в ад в 2018 году. «Я заглянул туда, и это привело меня в ужас», — делился он.
Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с марта 2013 года по апрель 2025 года. Он был первым папой, родившимся в Латинской Америке. Франциск был родом из Аргентины. Понтифика считали реформатором церкви, стремившимся открыть ее миру. Его не стало в возрасте 88 лет.