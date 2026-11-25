Ватикан опубликовал дневники папы римского Франциска, который скончался весной 2025 года. Об этом сообщил Reuters.



В издание вошли записи, которые Франциск делал на протяжении более 30 лет. В них понтифик откровенно рассказывал, как переживал духовный кризис в 2021–2023 годах. Он также писал, что трижды видел дьявола.