В Италии началась модельная карьера графини. Вскоре она начала работать в Париже и Нью-Йорке, а затем в Мюнхене. В 1966 году Верушка появилась в фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони.



Ее снимки оказывались на обложках журналов Life и Vogue, она сотрудничала с Сальвадором Дали и Питером Бирдом, была музой крупнейших фотографов эпохи и стала пионером боди-арта.



После ссоры с главредом Vogue Грейс Мирабеллой в 1975 году Верушка ушла из индустрии моды, но продолжила свой путь как боди-арт-художница. Она сотрудничала со скульптором Хольгером Трюльцшем и превратила себя в произведение искусства.



Время от времени Верушка появлялась на показах модных домов, таких как Saint Laurent, Paco Rabanne и Helmut Lang. В последние годы фон Лендорф вела уединенную жизнь в Берлине, впрочем, продолжая взаимодействовать с молодыми художниками, которых ценила до самого конца.