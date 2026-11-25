Умерла немецкая фотомодель Вера Готлибе Анна фон Лендорф, известная как Верушка. Об этом сообщил Bild со ссылкой на родственника манекенщицы.
Верушке было 87 лет. Она скончалась дома в Берлине в окружении друзей и семьи. Причины ее кончины не называются.
Вера Готлибе Анна фон Лендорф родилась в Кенигсберге (ныне — Калининград) 14 мая 1939 года в аристократической семье. Она выросла в семейном замке Штайнорт, который в 40-х годах взяли под контроль нацисты.
Отец будущей модели, граф Генрих фон Лендорф-Штайнорт, участвовал в заговоре против Адольфа Гитлера в 1944 году. Покушение на фюрера было неуспешным, после чего графа арестовали и казнили.
Мать Верушки отправили в трудовой лагерь, а ее саму вместе с сестрами отослали в детский дом СС. После войны семья осталась без крова и часто переезжала. В конце 50-х Верушка изучала искусство в Гамбурге, а затем переехала во Флоренцию.
В Италии началась модельная карьера графини. Вскоре она начала работать в Париже и Нью-Йорке, а затем в Мюнхене. В 1966 году Верушка появилась в фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони.
Ее снимки оказывались на обложках журналов Life и Vogue, она сотрудничала с Сальвадором Дали и Питером Бирдом, была музой крупнейших фотографов эпохи и стала пионером боди-арта.
После ссоры с главредом Vogue Грейс Мирабеллой в 1975 году Верушка ушла из индустрии моды, но продолжила свой путь как боди-арт-художница. Она сотрудничала со скульптором Хольгером Трюльцшем и превратила себя в произведение искусства.
Время от времени Верушка появлялась на показах модных домов, таких как Saint Laurent, Paco Rabanne и Helmut Lang. В последние годы фон Лендорф вела уединенную жизнь в Берлине, впрочем, продолжая взаимодействовать с молодыми художниками, которых ценила до самого конца.