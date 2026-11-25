РЖД ввели специальные фиксированные тарифы на поезда «Сапсан» между Москвой и Петербургом на 31 декабря 2026 года и 1 января 2027 года. Об этом говорится в телеграм-канале организации.



Цены не будут зависеть от спроса или даты покупки. Так, билеты в экономкласс на «Сапсаны» с отправлением 31 декабря 2026 года будут стоить 2026 рублей, а 1 января 2027 года — 2027 рублей. Поездка в базовом классе — от 1829 рублей.



Новогодний спецтариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Билеты по новогодним ценам уже в продаже. Для сравнения: стоимость билета в экономический класс «Сапсана» обычно составляет от 4085 рублей.



Недавно стало известно, что в пассажирских поездах РЖД в ближайшие два-три года начнут работать человекоподобные роботы. Разработкой человекоподобных роботов и их функционала занимается отраслевой институт НИИАС, а в перспективе компания планирует передать машинам часть задач персонала.