BBC готовит перезапуск шоу Top Gear в 2028 году. Об этом говорится на сайте СМИ.



Новым ведущим станет знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи. У него будет несколько соведущих, имена которых пока не раскрывают. Комментируя свое назначение, Рамзи сказал, что хочет привнести «свежую энергию и амбиции» в формулу шоу, которое должно быть «удивительным, интересным и с нужной долей хаоса». Он добавил, что питал любовь к автомобилям с тех пор, как вырос недалеко от гоночной трассы Сильверстоун в Нортгемптоншире. Съемки перезапуска планируют начать в 2027 году.



Top Gear появился в 1977 году и стал одним из самых популярных хитов BBC в 2000-х годах, когда шоу вели Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Затем их сменили другие ведущие.



Последний выпуск Top Gear вышел в 2022-м. Из-за инцидента с ведущим Фредди Флинтоффом, который получил серьезные травмы лица и ребер во время аварии, шоу приостановили на несколько лет.