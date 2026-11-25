Сценарий ленты написал Райан Марч. Он рассказал, как Уити застрял в своем пикапе с двумя незнакомцами в канун Рождества.Чтобы спасти их от холода, он разбил окно в школе и завел всех внутрь.



После этого Джей вернулся на улицу, чтобы отыскать других застрявших в снегу водителей. Он совершил 75 вылазок, в результате чего убежище нашли в сумме 24 человека.



Название будущего фильма отсылает к записке, которую Уити оставил в школе. В ней он извинился за разбитые окна и написал: «Счастливого Рождества, Джей».