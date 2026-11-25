Актер Джон Абрахамс, известный по фильмам «Очень страшное кино» и «Мой лучший любовник», выступит режиссером фильма «Счастливого Рождества, Джей». Об этом сообщил Variety.
Картина, которая описывается как драма о выживании, будет основана на реальной истории механика Джея Уити. Он спас 24 человек во время метели, которая случилась на Рождество в 2022 году.
Сценарий ленты написал Райан Марч. Он рассказал, как Уити застрял в своем пикапе с двумя незнакомцами в канун Рождества.Чтобы спасти их от холода, он разбил окно в школе и завел всех внутрь.
После этого Джей вернулся на улицу, чтобы отыскать других застрявших в снегу водителей. Он совершил 75 вылазок, в результате чего убежище нашли в сумме 24 человека.
Название будущего фильма отсылает к записке, которую Уити оставил в школе. В ней он извинился за разбитые окна и написал: «Счастливого Рождества, Джей».
Абрахамс отметил, что его в истории Уити привлекла человечность. Это настоящая история о рождественском чуде, подчеркнул кинематографист.
Проект разработают компании Altruistic Films и Merry Christmas Jay Productions, LLC. Кастинг-директорами назначены Сиг Де Мигель и Стивен Винсент. Продюсером выступит Марч наряду с Кристианом Эверхардом.