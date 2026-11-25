В декабре 2026 года Дачу Левенсона в Переделкине впервые откроют для посетителей. Об этом пишет «Большой город» со ссылкой на пресс-службу проекта.



Для гостей подготовили экскурсии по дому и окрестностям, гастрономические вечера и культурные события. Программа расскажет о дачной жизни начала XX века, истории железных дорог и дачной Москвы. Ужины будут посвящать истории дома и его обитателям.



19 и 20 декабря на даче проведут детскую новогоднюю елку, вдохновленную праздниками начала XX века. С мая 2027 года на территории начнет работать летний театр, созданный по чертежам архитектора Федора Шехтеля.