Карсон сыграет прямолинейную и влиятельную спортивную агентшу, от которой публично уходит звездный клиент. Героине требуется новый, еще более успешный спортмен, чтобы спасти ее карьеру. Выбор падает на бывшего парня — квотербека Национальной футбольной лиги, которого хочет заполучить другой агент.



Режиссером картины выступит Лора Террусо, снявшая ленту «Шаг за шагом» с Сабриной Карпентер. Футболистов в ленте сыграют Тейлор Джон Смит («Последний рубеж», «Там, где раки поют») и Чарли Холл («Максимальное удовольствие гарантировано»).



Фильм выпустит стриминговый сервис Netflix. Ленту снимут по сценарию Даниэль Морроу и Ванессы Марано в партнерстве с НФЛ и Skydance Sports Entertainment. Продюсерами станут Джесси Сисголд, Джейсон Рид и Сандино Мойя Смит. Карсон и Джессика Мэтьюз будут исполнительными продюсерами.