

Раньше право приема в вузы без вступительных испытаний было у победителей и призеров олимпиад. Согласно новым поправкам, на таких условиях будут принимать только победителей. За призерами остается право быть приравненными к поступающим, которые набрали 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.



Правила будут применяться к олимпиадам, проводимым с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров олимпиад, которые были проведены до 2025/26 учебного года включительно, действующий порядок сохраняется еще на четыре года после их проведения.



В августе стало известно, что победители и призеры олимпиад заняли больше половины бюджетных мест на первых курсах ведущих российских вузов. На некоторых востребованных направлениях поступающим по результатам ЕГЭ не осталось ни одного места.