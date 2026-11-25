С 19 декабря 2026 по 10 января 2027 в музее «Гараж» возобновится «Арт-эксперимент» — проект публичной программы, в котором главная роль отведена посетителям. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.



«Каждый „Арт-эксперимент“ обращается к новой теме — от фотографии до ольфакторного искусства, но всегда остается пространством для игры, совместного творчества и семейного досуга», — говорится в пресс-релизе



В этом году проект «Арт-эксперимент. Форма и формочки» разработала куратор Эльмира Минкина совместно с художниками и исследователями. Его главной темой станет архитектуре модернизма. Она будет представлена как динамичная система взглядов и способов мышления.



Программа разместится на трех творческих станциях, спроектированных бюро .dpt. Для посещения необходимо приобрести билет.