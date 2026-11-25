С 19 декабря 2026 по 10 января 2027 в музее «Гараж» возобновится «Арт-эксперимент» — проект публичной программы, в котором главная роль отведена посетителям. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.
«Каждый „Арт-эксперимент“ обращается к новой теме — от фотографии до ольфакторного искусства, но всегда остается пространством для игры, совместного творчества и семейного досуга», — говорится в пресс-релизе
В этом году проект «Арт-эксперимент. Форма и формочки» разработала куратор Эльмира Минкина совместно с художниками и исследователями. Его главной темой станет архитектуре модернизма. Она будет представлена как динамичная система взглядов и способов мышления.
Программа разместится на трех творческих станциях, спроектированных бюро .dpt. Для посещения необходимо приобрести билет.
В Музей «Гараж» вернется «Арт-эксперимент»
С 19 декабря 2026 по 10 января 2027 в музее «Гараж» возобновится «Арт-эксперимент» — проект публичной программы, в котором главная роль отведена посетителям. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.
- Афиша Daily
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- В Музей «Гараж» вернется «Арт-эксперимент»