Такой закон подписала губернатор штата Кэти Хокул. Запрет будет действовать в течение пяти лет. Он вступит в силу через 90 дней. За нарушение запрета предполагается штраф в размере до 15 тыс. долларов в сутки.



«Родители, выбирающие подарки на эти праздники или по любому другому поводу, не должны волноваться, что опасные чат-боты под маской игрушек могут увлечь детей в неподобающий разговор, манипулировать их чувствами или поставить под угрозу неприкосновенность их частной жизни», — отметила Хокул.



