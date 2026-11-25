В американском штате Нью-Йорк запретят продажу, производство и распространение игрушек с чат-ботами на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил «Интерфакс».
Такой закон подписала губернатор штата Кэти Хокул. Запрет будет действовать в течение пяти лет. Он вступит в силу через 90 дней. За нарушение запрета предполагается штраф в размере до 15 тыс. долларов в сутки.
«Родители, выбирающие подарки на эти праздники или по любому другому поводу, не должны волноваться, что опасные чат-боты под маской игрушек могут увлечь детей в неподобающий разговор, манипулировать их чувствами или поставить под угрозу неприкосновенность их частной жизни», — отметила Хокул.
Ранее власти США провели проверку мягких игрушек, роботов и кукол с ИИ. Она показала, что некоторые товары обсуждали в детьми воспросы сексуального характера, и рассказывали, где в доме найти спички. Кроме того, такие игрушки нередко могут записывать голос ребенка или сканировать его лицо.
Мораторий на продажу и производство игрушек с ИИ также ввели в Калифорнии на четыре года.