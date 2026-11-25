В пресс-службе «Яндекса» журналистам MSK1 рассказали, что роверы проектируются для работы в том числе в зимних условиях. С наступлением холодов их переводят на зимнюю резину. «Если робот все же не может справиться с препятствием, он самостоятельно обращается за помощью к удаленному оператору. Поэтому вмешательство прохожих, как правило, не требуется, хотя мы благодарны горожанам за заботу», — пояснили в пресс-службе.