Стоимость красной лососевой икры выросла почти на 20% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Согласно им, подорожание икры заметно ускорилось. В сентябре оно оценивалось в 5,8%. Быстрее, чем красная икра, в октябре подорожали только помидоры — на 21,8%.
В 2026 году вылов лосося был значительно меньше, чем в предыдущие два года. Если в 2024 году выловили 235 тыс. тонн рыбы, а в 2025-м — 335 тыс. тонн, то в 2026-м — только около 100 тыс. тонн.
Цены на другие виды рыбной продукции и морепродукты также выросли, но не столь значительно. Соленая, маринованная и копченая рыба подорожали на 4,8%, мороженая разделанная (кроме сельди) — на 2,3%, живая и охлажденная — на 0,7%, рыбное филе — на 2%, мороженые кальмары — на 1,9%, соленая сельдь — на 1,5%.
Подорожание отмечается и у консервов. Стоимость разных их типов выросла в пределах 2%.