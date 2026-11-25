«Посетители выставки восприняли эту награду — приз зрительских симпатий — как возможность воплотить в жизнь принцип Пабло Пикассо: картина оживает только благодаря тому, кто на нее смотрит. Я могу без колебаний сказать, что биеннале наполнена постоянно обновляющейся энергией благодаря живому присутствию каждого», — прокомментировал президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко.



