Стали известны победители Венецианской биеннале. В этом году выставка проводилась в 61-й раз и на ней впервые вручали только призы зрительских симпатий.
Лучшим участником биеннали признали американского художника Ника Кейва. Лучшим национальным павильоном стал павильон Индии, куратором которого выступил Амин Джаффер.
«Посетители выставки восприняли эту награду — приз зрительских симпатий — как возможность воплотить в жизнь принцип Пабло Пикассо: картина оживает только благодаря тому, кто на нее смотрит. Я могу без колебаний сказать, что биеннале наполнена постоянно обновляющейся энергией благодаря живому присутствию каждого», — прокомментировал президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко.
Кейв показал на биеннале цикл «Две точки времени — одновременно» из бронзовых скульптур и инсталляций, которые осмысливали темы горя, утраты и памяти. Индия представила работы пяти художников, объединенная выставка называлась «Географии расстояния: вспоминая дом».
Венецианская биеннале прошла с 9 мая по 22 ноября. Ее темой стало «В минорных тональностях». Куратором выставки стал Койо Куо. Биеннале проходила без жюри: за несколько дней до открытия все его члены отказались от участия, не захотев оценивать павильоны России и Израиля.
Венецианская биеннале — самый престижный в мире смотр мирового искусства. Она проходит каждые два года с 1895 года.