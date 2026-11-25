Британская писательница Люси Фоли опубликовала роман «Охотничий дом» в декабре 2018 года. Он стал бестселлером Sunday Times и New York Times. Криминальный триллер разошелся по миру тиражом более 12 млн экземпляров.



Книга рассказала о группе старых друзей из Оксфорда, чья встреча за городом оборачивается трагедией. По сюжету, герои из-за метели оказываются запертыми в охотничьем домике. Одного из приятелей находят убитым.



В ближайшее время на экраны, вероятно, выйдут сразу несколько экранизаций книг Фоли. Кинематографисты приобрели права на адаптацию романов «Квартира в Париже» и «Полуночный пир».