Британская актриса Лили Джеймс, известная по «Золушке» и «Ребекке», сыграет главную роль в экранизации романа «Охотничий дом» Люси Фоли. Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит Universal Pictures. Джеймс станет продюсером киноадаптации наряду с Галой Гордон из Parodos Productions, Молли Симс и Габи Маккормик из Something Happy Productions. Проект пока не нашел сценариста.
Британская писательница Люси Фоли опубликовала роман «Охотничий дом» в декабре 2018 года. Он стал бестселлером Sunday Times и New York Times. Криминальный триллер разошелся по миру тиражом более 12 млн экземпляров.
Книга рассказала о группе старых друзей из Оксфорда, чья встреча за городом оборачивается трагедией. По сюжету, герои из-за метели оказываются запертыми в охотничьем домике. Одного из приятелей находят убитым.
В ближайшее время на экраны, вероятно, выйдут сразу несколько экранизаций книг Фоли. Кинематографисты приобрели права на адаптацию романов «Квартира в Париже» и «Полуночный пир».
Люси Фоли известна романами в жанрах исторической прозы, мистики и психологического триллера. Ее книги переведены на более чем 40 языков. Роман «Список гостей» выбрала для своего книжного клуба Риз Уизерспун. Всего в библиографии Фоли — девять книг. Последняя из них стала продолжением серии Агаты Кристи о мисс Марпл.