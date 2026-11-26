Один из самых популярных менеджеров паролей — 1Password — был взломан. Об этом сообщили в команде проекта.



Инцидент произошел 19 ноября. Согласно заявлению, хакер получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников сервиса в GitHub. С помощью этой учетной записи он внедрил вредоносный код в серверные службы сервиса и загрузил некоторые данные.



«Эти данные включали имена клиентов и адреса их электронной почты, а также внутренние метаданные об учетных записях, не являющиеся конфиденциальными сведениями. Содержимое хранилищ клиентов не было доступно злоумышленнику, и он не получал к нему доступа», — говорится в сообщении.



Злоумышленник загрузил записи учетных записей части пользователей, в том числе имена и адреса электронной почты, идентификаторы учетных записей и пользователей, а также время создания учетной записи и время последнего входа в систему, открытые коды, параметры протокола парольной аутентификации (Secure Remote Password), токен.