Бывший гитарист британской группы Duran Duran Энди Тейлор умер в возрасте 65, говорится в совместном заявлении его семьи и участников коллектива.



Музыкант скончался 23 ноября дома в окружении близких. У него был рак предстательной железы.



«Для всего мира Энди был блестящим гитаристом, но для нас он был самым замечательным мужем, любящим отцом и дедушкой, который очень гордился своим внуком. Он был опорой нашей семьи», — сказала его супруга Трейси.



Участники Duran Duran отметили, что Тейлор стоял у истоков группы, а его игра определила ее звучание. «Было здорово снова заниматься с ним музыкой, когда первоначальный состав воссоединился в начале 2000-х годов. Время, проведенное вместе как на сцене, так и в студии, очень много значило для всех нас», — говорится в сообщении.



Британская группа Duran Duran была основана в 1978 году в Бирмингеме. Тейлор стал играть в ней в 1980 году. В 1986 году он покинул коллектив ради сольной карьеры. В 2001-м он вернулся, а в 2006-м вновь ушел из группы. В 2023 году музыкант принял участие в записи альбома Danse Macabre.