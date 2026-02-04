«Называй меня хозяином»: все, что известно о скандале вокруг писателя Нила Геймана

Это обновленный материал, впервые опубликованный в январе 2025 года.
Что произошло за год
Дела против писателя Нила Геймана, обвиненного в ряде случаев сексуализированного насилия, принуждения к сексу и связанных с этим злоупотреблений властью, продолжают рассматриваться. Открытой информации о том, как они идут, почти нет — скорее всего, это связано с рекомендациями юристов не делать заявлений до окончания следствия.
В феврале 2026 года Гейман впервые за год сделал публичное заявление. В соцсетях он вновь отверг обвинения и сказал, что «на собственном опыте убедился в эффективности клеветнической кампании». В этом же заявлении Гейман рассказал, что пишет новую книгу, назвав ее своим самым большим проектом после «Американских богов». Также он раскритиковал журналистов, освещавших его дело, и поблагодарил анонимного блогера под ником TechnoPathology, в серии постов «Нил Гейман невиновен» собирающего информацию о деле, а также коллекционирующего юдофобные, трансфобные комментарии людей, осуждающих писателя. Блогер также считает обвинения «организованным сговором с политической подоплекой», заявляет (не приводя доказательств), что «некоторых обвинительниц поддерживал кто-то чрезвычайно богатый, мы можем только гадать, кто» и утверждает, что стал жертвой цензуры: ссылки на его посты якобы удаляют из выдачи поисковых систем и соцсетей.
В соцсетях заявление Геймана встретили в основном негативно. Люди отмечают, что он критикует работу журналистов, при этом предлагая верить блогеру-конспирологу, а также иронизируют над тем, что в своем заявлении писатель решил проанонсировать свою будущую книгу. Многие бывшие фанаты Геймана возмущены тем, что TechnoPathology в своих постах возмущается расследованиями от их имени: «Иди ***** [к черту]. Я БЫЛА поклонницей и, кроме того, что я была в шоке (естественно), я была В ЯРОСТИ. Все были. Не забывай, что его поклонники ОЧЕНЬ быстро его осудили».
Самой популярной реакцией соцсетей на заявление стала гифка с последними секундами одного из эпизодов сериала «Постановка». В них устав от тирад писателя Майкл Шин перебивает его возгласом: «Иди ты на *** [хер], Гейман».
Многие продолжают обвинять бывшую супругу писателя, певицу Аманду Палмер, в пособничестве — отчасти потому, что она не делает прямых публичных заявлений. В январе 2025 года Палмер написала в соцсетях: «Поскольку в настоящее время продолжаются разбирательства по вопросам опеки и развода, я не могу давать публичные комментарии. Прошу понять, что прежде всего я — родитель. Прошу уважать моё право на личное пространство в этот период».
Под давлением общественности несколько концертов Палмер весной 2025 года отменили или перенесли на другие площадки. Комментируя один из переносов, она заявила, «Я подтверждаю, что с нетерпением жду выхода правды на свет и должна мучительно хранить молчание по совету адвокатов — не потому, что я виновата, а потому, что так работает наша судебная система. Молчание — неестественное для меня состояние для меня, и я очень жду, что правда выйдет наружу; всем, кто поддерживает меня, моя безграничная благодарность».
Позже она выложила одно из полученных ей сообщений с угрозами, прокомментировав: «Меня называли чудовищем, аферисткой, мужчиной, трансфобкой, поддельной феминисткой, защитницей изнасилования, расисткой, террористкой, бесталанной ****** [тварью], плохой матерью, охотницей за золотом и — вставьте самое худшее, что вы только можете придумать — на каждой возможной платформе почти ежедневно с тех пор, как я осмелилась открыть рот и выпустить из него песни. С тех пор, как я осмелилась иметь мнение и выражать его. С тех пор, как я ушла из управляемого мужиками музыкального бизнеса и создала собственный <…>. С тех пор, как я ушла от известного, влиятельного мужчины. С тех пор, как я осмелилась жить полноценную жизнь и делиться своей историей».
В октябре по ходатайству адвоката Геймана окружной судья штата Висконсин отклонил иск потерпевшей Скарлетт Павлович, заявив, что дело должно рассматриваться в Новой Зеландии, где происходили описанные события, а не в США, где проживает ответчик. В своем решении он сослался на юридическую доктрину «forum non conveniens», которая позволяет отказаться от рассмотрения дела, если существует иной суд (обычно в другой стране или штате), явно более подходящий для разбирательства по месту фактов, свидетелей и применимого права. Отдельно судья Петерсон подчеркнул, что не оценивает достоверность выдвинутых обвинений.
В ноябре Аманда Палмер выложила в соцсетях фотографию работы аргентинско-итальянского скульптора Лучано Гарбати «Медуза с головой Персея» с подписью «Твое тело — мой выб…» Скульптура традиционно ассоциируется с борьбой женщин против сексуализированного насилия, в 2020 году она была установлена напротив Уголовного суда Нью-Йорка, в котором незадолго до этого был признан виновным Харви Вайнштейн.
Кто такой Нил Гейман
Британский автор художественной литературы, эссе и графических романов, сценарист и продюсер, один из самых заметных писателей XXI века. А еще, судя по новостям последнего года, предположительно, не очень хороший человек.
Гейману 64 года, он родился и вырос в Англии в семье первых британских саентологов. Он с детства увлекался литературой, а в 20 лет начал профессиональную карьеру, сперва как журналист, интервьюер и литературный критик. Его большой дебют — биография группы Duran Duran, вышедшая в 1984 году. Вскоре после этого Гейман перешел уже на художественную литературу.
Вы точно читали работы Геймана или смотрели фильмы и сериалы по его произведениям
После знакомства с Аланом Муром в середине 1980-х и пары уроков от классика Гейман переключился на комиксы. Сперва он помогал старшему товарищу с текстами для «Хранителей», а вскоре стал писать сам. В середине 1980-х он работал с парой британских издательств, а в 1987 заключил контракт с DC Comics, где в 1989 начал выходить «Песочный человек» — первый большой хит Геймана. Но далеко не последний.
Последующие работы Геймана включают в себя «Люцифера» (сериал с обаятельным валлийцем Томом Эллисом снят по его мотивам), «Звездную пыль» (вы можете помнить фэнтези-фильм из 2000-х), совместные с Терри Пратчеттом «Благие знамения» (до прошлого года Гейман был исполнительным продюсером одноименного сериала), а также «Американские боги» и не только. Гейман писал сценарии для фильма Роберта Земекиса «Беовульф» и нескольких серий «Доктора Кто», а также помогал Гильермо дель Торо со сценарием «Хеллбоя-2».
В каком статусе Нил Гейман вступал в 2020-е
Ходячего классика и почти небожителя. Его «Коралина» попала в список лучших книг XXI века по версии The Guardian, «Американские боги» — в аналогичный список «Афиши», «Песочный человек» был назван одним из самых вдохновляющих романов по версии BBC. Повести, романы и рассказы Геймана принесли ему пять престижнейших премий «Хьюго» и две «Небьюлы».
Кроме того, Гейман имел репутацию профеминиста. Он публично выступал в поддержку движения #MeToo, а героинями его книг часто становились женщины. В 2012 году вышла книга «Феминизм в мирах Нила Геймана» — сборник из шестнадцати эссе разных авторов о темах гендерных норм, дискриминации и насилия в его комиксах, поэзии, прозе и сценариях.
Успех кино- и телеадаптаций вывел Геймана на новый уровень популярности. Экранизация «Коралины» стала одним из самых кассовых стоп-моушен-мультфильмов в истории, а «Американские боги», «Люцифер», «Песочный человек» и «Благие знамения» — успешными сериалами. В 2024 году на Netflix вышел единственный сезон «Детективов с того света», не ставший хитом, но расхваленный критиками.
Следующим большим хитом от Геймана должна была стать экранизация «Истории с кладбищем», которой занималась студия Disney. Но в сентябре 2024 года проект был заморожен — потому что с того времени имя Геймана окружает ореол уже не величия, а кошмара.
Геймана обвиняют в сексуализированном и психологическом насилии. Это страшно. Одна из пострадавших — няня его сына
В этом тексте содержится описание сексуализированного насилия. Если вы или ваши знакомые столкнулись с насилием, обратитесь в центр «Сестры», «НеТерпи» или «ТыНеОдна».
В июле 2024 года вышел подкаст «Master: the allegations against Neil Gaiman» («Хозяин: обвинения против Нила Геймана»), в котором рассказывалась история пяти девушек, обвинявших писателя в сексуализированном насилии. В январе 2025 года их рассказы дополнились огромным и жутким текстом в издании Vulture. Его авторы утверждают, что насилие Геймана в отношении женщин касается куда более широкого круга людей. Ниже мы пересказываем основные события, описанные в этой статье, они основаны на рассказах пострадавших, их переписках с Гейманом, а также интервью со знакомыми писателя.
Журналистка издания Vulture пообщалась с четырьмя из этих женщин, а также с четырьмя другими с похожими историями. Большинству героинь было немного за 20, когда они познакомились с Гейманом, самой младшей — 18. Две работали на него, еще пять были поклонницами. Все случаи, кроме одного, произошли, когда Гейману было больше 40, — в то время у него уже сложилась репутация профеминиста.
Первый опыт насилия случился в день знакомства
Одна из героинь подкаста «Master» — Скарлетт Павлович из Новой Зеландии. Там она в 2020 году познакомилась с Амандой Палмер — американской артисткой, писательницей, феминисткой и на тот момент женой Нила Геймана. Скарлетт было 22 года, Палмер — 44. Женщины быстро подружились, и вскоре Скарлетт стала присматривать за ребенком Аманды , когда та была занята.
В феврале 2022 года Палмер предложила Павлович поработать няней на выходных — но дома не только у нее, но и у самого Геймана. Когда Павлович приехала домой к писателю, он был там один. После ужина Гейман заметил, что у них есть еще время, и предложил Павлович принять ванну у него во дворе. Посомневавшись, Скарлетт согласилась. Гейман проводил ее и ушел на рабочий звонок.
Через несколько минут Гейман вернулся уже без одежды, зажег пару ароматических свечей и залез в ванну, где уже лежала девушка. После пары минут неловкого диалога он стал трогать ноги девушки и предложил ей «устроиться поудобнее»: «Я сказала нет и объяснила это тем, что не уверена в своем теле. На что он ответил: „Все в порядке, это просто я, расслабься, давай поболтаем“». Вскоре Гейман начал массировать ее ноги и попросил пересесть к нему на колени. Девушка попыталась отказаться: она не чувствовала интереса к Нилу, у нее никогда не было секса, а, кроме того, в 15 лет ее пытался совратить 45-летний мужчина. Но Гейман настоял, а затем засунул пальцы в анальное отверстие девушки и попытался ее изнасиловать. После того как она сказала нет, он стал тереть пенис между грудей девушки, спросил, может ли он кончить ей на лицо, а после отказа все равно это сделал.
Пока Павлович пыталась отмыться, Гейман посмотрел на нее и с улыбкой сказал: «Аманда говорила, что я не могу тебя получить. Как только я услышал это, понял, что должен тебя поиметь. Господи, как жаль, что сейчас уже не те славные времена, когда мы могли трахнуть тебя вдвоем».
После этого Павлович вернулась домой к Палмер, где никого не было. Она час проплакала в душе и попыталась найти в интернете хоть что-то, объясняющее произошедшее. Но запросы о Геймане в контексте #MeToo ничего не дали. После выходных Палмер предложила работу няней на «обозримое будущее».
Павлович рассказывает, что в то время сидела без денег и работы. Кроме того, она с детства сталкивалась с домашним насилием, занималась селфхармом, страдала от булимии и анорексии — в 15 лет девушка ушла из дома и с тех пор не поддерживала отношений с родственниками. Знакомство с Палмер стало для нее «подарком небес». Аманда была знаменита своими честными высказываниями о пережитом опыте сексуализированного насилия в юном возрасте. Павлович не могла представить, что такой человек выйдет замуж за мужчину, который мог бы нападать на женщин.
После предложения Палмер Павлович написала Гейману: «Я поглощена мыслями о вас и вещах, которые вы со мной сделаете. Я так голодна. Вы превратили меня в ужасное существо». Через неделю Скарлетт собрала вещи и поехала к Палмер и Гейману.
Насилие как рутина и сливочное масло вместо лубриканта
Через два месяца Палмер и Гейман уже разводились. По словам друзей семьи, Аманда устала от поведения Геймана, но все еще верила в то, что в нем осталась какая-то порядочность. Она предупреждала мужа о Павлович: «Ты можешь навредить этому человеку и сломать ее, держись от нее подальше».
В один из вечеров Палмер завезла своего сына и Павлович к Гейману. Девушка рассказывает, что, когда она убирала на кухне, Гейман подошел к ней сзади и потянул на диван, стянул с нее штаны и стал бить ремнем, после чего попытался заняться анальным сексом. Девушка закричала «нет», Гейман отошел на кухню и вернулся со сливочным маслом, которое использовал как лубрикант. Она продолжала кричать, пока он не закончил. Затем Гейман назвал ее рабыней и приказал помыть его. Она сопротивлялась, потому что это было негигиенично: «Мне пришлось слизывать собственное дерьмо», — вспоминает Павлович. Гейман не использовал презерватива, и она боялась, что могла заразиться инфекцией.
Сын Геймана называл девушку рабыней
По рассказу Павлович, насилие со стороны Геймана приобрело системный характер. Иногда Павлович теряла сознание после анального секса. В другой раз Гейман заставлял ее заниматься с ним оральным сексом, пока в пенисе была моча. Он принуждал ее к минету, пока смотрел рабочие версии первых серий «Песочного человека». В другой раз он так агрессивно засунул пенис ей в рот, что Павлович вырвало. Гейман приказал ей съесть рвоту с его колен и слизать с дивана.
Спустя неделю сын Геймана и Палмер стал называть Павлович рабыней и приказывал ей называть его хозяином. Самого Геймана это умиляло, иногда он учтиво говорил сыну: «Ну нет, Скарлетт не рабыня, не надо так». В один из вечеров девушка смотрела мультсериал вместе с ребенком и самим Гейманом. Он обнял их обоих и трогал Павлович за грудь, не пытаясь скрыть это от сына. В другой раз Гейман потребовал оральный секс, пока сын был где-то в доме.
В феврале 2022 года Гейман с сыном ночевали в отеле в Окленде — они иногда так делали ради развлечения. Гейман попросил Павлович поехать с ними, чтобы он смог сходить на массаж. Они остановились в номере с одной двухместной кроватью. Когда вечером сын Геймана сидел у стены лицом к кровати, играя на планшете, Гейман уложил Павлович спиной на постель и задернул занавески постели. Девушка призывала его остановиться, но он повернул ее на бок, снял штаны и занялся с ней сексом, продолжая разговаривать с сыном. Через пять минут мужчина отлучился в туалет, помочился на руку и приказал Павлович облизать ее. После этого он взял Павлович с собой в ванную, куда он шел голый ниже пояса, и сказал, что ей «нужно закончить работу», прежде чем она уйдет. В ванной он поставил ее на колени, не закрыв за собой двери.
Спустя три недели работы Палмер сказала Павлович, что ребенок вместе с Гейманом полетит в Шотландию, а ее услуги не понадобятся еще несколько недель. Павлович утверждает, что к тому моменту ей так ничего и не заплатили.
Жена Геймана не удивилась тому, что случилось
Через 10 дней после их отъезда Павлович пришла в гости к Палмер. Когда та пообещала, что Гейман не узнает об этом разговоре, Павлович рассказала о самом первом случае в ванне и о том, что Гейман постоянно занимался с ней сексом с тех пор. Она умолчала о самых жестоких деталях и не называла события сексуализированным насилием, так как сама еще так их не воспринимала.
Палмер не удивилась и ответила, что о таких же историях ей рассказали еще 14 женщин. По ее словам, Гейман спал с другой няней во время своего первого брака, а другие пострадавшие делились рассказами о травмирующем опыте отношений с ним. После того как Павлович рассказала про случай в оклендском отеле, Палмер замолчала и казалась шокированной.
Палмер позвонила Гейману и спросила, был ли сын в наушниках в тот вечер. Гейман ответил отрицательно и бросил трубку. На следующий день Палмер обратилась к Уэйну Мюллеру — священнослужителю и, как он сам себя называет, их «брачному компаньону». Палмер настаивала на том, что Гейману нужна психиатрическая помощь — и он наконец-то на нее согласился.
Павлович получила сообщение от Геймана: «Аманда говорит, что у тебя тяжелый период и ты обижена на меня из-за того, что мы сделали. Ужасно себя чувствую. Хочешь поговорить? Могу ли я чем-то помочь?» Павлович не сразу ответила, ее первым желанием было все исправить. На следующий день она написала: «Привет. Скоро поговорим, надеюсь, у вас все хорошо».
В последующие недели Палмер была очень внимательна к Павлович и часто писала ей теплые сообщения. Она помогла девушке найти временное жилье и приглашала ее на обед. В конце марта Палмер написала подруге Павлович Мисме Анару, которая тоже была в курсе истории: «Я рада, что вы заботитесь о ней. Это был сложный месяц для всех нас».
Анару и ее партнер, профессиональный психолог, были уверены в том, что Гейман многократно насиловал Павлович, хотя сама она продолжала избегать этой формулировки. Анару также писала, что часть вины лежит на Палмер: «Разве вы не могли предвидеть это с самого начала? Да, я в курсе, что вы просили его не делать этого, но сам факт того, что вам было необходимо говорить с ним о таких вещах, — это кошмар за гранью человеческого понимания».
Гейман думал, что монстр не он, а Скарлетт Павлович
Примерно в то же время Павлович снова связалась с Гейманом: «Мне снился пылкий сон о вас. Как вы?» В ответе он упомянул о сессии с Мюллером и Палмер, во время которой его жена сказала, что Павлович рассказывает людям, что Гейман «ее насиловал», и планирует его «отмитушить». Мужчина написал, что «хотел убить себя», но «справляется день ото дня, пусть и все еще разбит». Он не согласился с оценкой Анару, о которой услышал от жены: «В ее версии событий я монстр». Он извинился за «любые расстройства», которые мог принести в жизнь Павлович, и добавил: «Думаю, у нас все было хорошо, все было по очень обоюдному согласию».
Павлович вспоминает, что в тот момент у нее вспотели ладони и свернуло желудок. Она говорит, что ее пугала возможность расстроить Геймана, и она поспешила его успокоить: «Все точно было по обоюдному согласию! Наверное, Анару зацепилась за какую-то мелочь».
После этого писатель предложил ей пообщаться с Мюллером: «Мне намного спокойнее от того, что ты готова сказать, что это неправда, а я не монстр». Они созвонились, во время разговора, оплаченного Гейманом, Павлович сказала то, о чем просил писатель. Выслушав в ответ эзотерическую речь Мюллера, Павлович почувствовала себя хуже. Она подумала, что все случившиеся — и правда ее вина. Сам Мюллер отказался говорить с журналистами о своих сессиях с Гейманом «из этических соображений», но легко согласился рассказать о разговоре с Павлович.
В последующие недели Мюллер связал Геймана с психиатрическим учреждением в США, где тот, по его словам, был готов провести шестинедельное обследование. Но Гейман так никуда и не поехал. Мюллер не смог вспомнить причину.
Суицидальные мысли и 9200 долларов — что Павлович получила за работу в семье Геймана
У самой Павлович тем временем стали появляться суицидальные мысли. Узнав об этом, Палмер предложила ей обратиться за медицинской помощью: «Помни, что ты любима». После нескольких дней в центре поддержки Павлович почувствовала себя лучше и связалась с Палмер по поводу возвращения к прежней работе. Девушка считала, что ей будет полезно занять себя чем-то и находиться среди других людей. Палмер ответила, что «пока не время брать на себя ответственность за ребенка, сперва надо позаботиться о себе самой». Она пообещала Павлович помощь в будущем, а пока предложила ей поехать к своей семье. Это разозлило Скарлетт: «Есть причина, по которой я ушла из семьи. Я начала чувствовать, что осталась совсем одна и всех ненавижу».
«Я не могу предложить тебе того, что ты хочешь. Но помни, что я рядом», — ответила Палмер. К тому моменту Павлович уже жалела о том, что согласилась работать няней у этой семьи.
Тем же вечером Павлович написала Гейману: «Аманда продолжает говорить, что поможет мне, но в ее словах больше философии, чем практической помощи. Много о вас думаю». Гейман ответил, что готов помочь любым образом. После чего Павлович получила документ о неразглашении, отсылавший ко всем событиям, начиная с их первой встречи в ванне у него дома. Подписав все, она спустя месяц получила от Геймана перевод на 1700 долларов, а через два месяца еще один. В сумме за девять переводов она получила от Геймана 9200 долларов.
Скарлетт Павлович обратилась в полицию. Безрезультатно
В течение следующего года взгляд Павлович изменился: «Когда он пропал из моей жизни, я начала слышать и других людей». Друзья помогли ей связаться с женщинами, пережившими насилие и абьюз. Они помогли Павлович найти силы обратиться в полицию. В январе 2023 года она написала заявление, обвинив Геймана в сексуализированном насилии. В отделении она дала официальные показания. Один из полицейских сказал, что помощь Палмер будет крайне важна, чтобы продвинуть дело. Павлович была уверена в том, что Палмер поддержит ее: «Она заметная феминистка и знает, что произошло на самом деле. Она захочет меня защитить. Уверена, она выскажется».
Когда позже в 2023 году полиция связалась с Палмер, она отказалась давать показания. Гейман никогда не общался со следствием, но предоставил письменное заявление.
Осенью 2024 года Павлович поступила в университет Сэнт-Эндрюс в Шотландии, где изучает английскую литературу. В декабре она обратилась к руководству университета, рассказав свою историю и попросив пересмотреть решение 2016 года наградить Геймана почетным дипломом. По ее словам, руководство университета поддержало ее, уточнив, что им нужны доказательства в виде судебного разбирательства. Тем временем полицейское расследование по делу Павлович было закрыто.
В статье рассказываются похожие истории других женщин
«Сразу же потребовал называть его хозяином»
Одна из женщин познакомилась с Гейманом в 1990-х во время работы на автограф-сессии «Песочного человека». Женщина поужинала с ним в большой компании, а через несколько лет снова встретила его на церемонии вручения литературной премии в Чикаго. Женщина рассказывает, что, когда они оказались в постели, обаяние Геймана испарилось: «Он как будто работал по сценарию. Сразу же потребовал, чтобы я называла его хозяином и пообещала отдать ему душу. Это было как ритуал, который не имел ко мне никакого отношения».
Заплатил 60 тыс. долларов за терапию девушки, которой домогался
В 2012 году, когда Кэтрин Кендалл было 22, она волонтерила на одном из ивентов Геймана в Северной Каролине. Писатель пригласил ее на афтепати после другой вечеринки, где поцеловал девушку. У них началась переписка, которая переросла в ночные скайп-звонки. Во время одного из разговоров Кендалл прямо сказала, что ей не интересен секс с Гейманом: «Я выросла на его аудиокнигах, а здесь тот же голос рассказывает мне прекрасные истории и убеждает в том, что мы просто друзья и с ним я в безопасности». Десять месяцев спустя после открытого чтения Гейман предложил Кендалл и двум другим девушкам подождать его у его автобуса, чтобы они смогли продолжить вечер. Когда Гейман вышел к ним, он силой затянул одну Кендалл в автобус и лег на нее сверху со словами: «Поцелуй меня так, как будто это всерьез». Она пробовала подыграть, но запаниковала, Гейман отступил, сказав: «Я очень богатый человек и привык получать то, что хочу». Спустя много лет Гейман оплатил терапию Кендалл на 60 тыс. долларов в попытке, по словам девушки, «покрыть часть нанесенного ущерба».
«Ты просто недостаточно податлива»
Самой молодой из пострадавших было 18 лет, когда она познакомилась с писателем в 2003 году. Гейман стал писать девушке длинные письма и купил ей веб-камеру, чтобы они могли говорить по видеосвязи, оплачивал дорогу в другой город, чтобы они ходили на свидания. «Он много говорил о том, какой я должна быть в наших отношениях», — вспоминает Стаут. Гейман никогда не уточнял, что ей самой нравится в постели, не обсуждал стоп-слова или допустимые границы, требовал называть его хозяином и избивал ее ремнем. Когда она сказала, что ей это не нравится, Гейман ответил, что только так может испытывать возбуждение.
Гейман рассказывал Стаут, что этому его научила женщина, с которой он познакомился, когда ему было немного за 20. Она попросила его «отхлестать ее киску», но Гейман был настолько молод и наивен, что подумал, будто речь про ее кошку. После этого она дала ему плетку и потребовала ударить ее по вагине. С тех пор его привлекали именно такие практики. В октябре 2024 года Стаут заявила об изнасиловании в полицию.
Жена Геймана «подарила ему девушку как игрушку»
В 2012 году Аманда Палмер познакомилась со своей 20-летней фанаткой. После одного из концертов у них случилась связь. На следующее утро Палмер сделала фотографии полуголой спутницы и спросила, может ли она отправить их Гейману, с которым она состояла в отношениях с 2009 года и недавно вышла замуж. Через полгода Палмер познакомила их с Гейманом онлайн: «Ты ему точно понравишься». Переписка быстро приобрела сексуализированный характер, и Гейман пригласил девушку к себе домой в Висконсин. Перед поездкой она написала Палмер, спросив о том, что нравится Гейману в постели, и получила ответ: «Думаю, самое веселое — это самостоятельно об этом узнать». Девушка уточняет, что с ней Гейман никогда не выходил за рамки, но постоянно давил на нее вещами, которые ее пугали и делали больно. Сейчас она вспоминает про тот опыт с мыслью о том, что Палмер просто «подарила ее мужу как игрушку».
В творчестве самого Геймана был похожий сюжет
Авторы статьи проводят параллель между обвинениями Геймана и одним из сюжетов его комикса «Песочный человек». В нем писатель Ричард Мэдок, находящийся в творческом кризисе, принимает от другого пожилого писателя в подарок обнаженную музу Каллиопу, покровительницу поэзии, науки и философии. Мэдок держит ее взаперти и насилует, получая вдохновение. В конце концов титульный герой комикса Песочный человек освобождает Каллиопу из рабства и в наказание наводняет разум насильника таким безумным потоком идей, что он не в состоянии записать ни одну из них.
Гейман — сын первых британских саентологов и сам работал в церкви
Еще один автобиографический сюжет можно найти в романе «Океан в конце дороги». В этой книге отец главного героя пытается утопить его в ванне: «Вода в ванне была холодная, такая холодная и такая неправильная. Вот что я подумал сначала, когда он сунул меня в воду, но он толкал дальше, пока моя голова и плечи не скрылись под этой холодной водой и на смену тому ужасу пришел другой. Я подумал, что умру». По словам одного из знакомых семьи Геймана, этот эпизод в точности описывает случай, произошедший, когда Нилу было примерно столько же лет, сколько и маленькому герою «Океана». Отец Геймана отнес его в ванну, наполнил холодной водой и «топил, пока Нил не начал кричать, хватая ртом воздух». Сам Гейман неоднократно называл этот роман самым личным, говоря: «Этот мальчик — я».
Родители Геймана Дэвид и Шила были одними из первых саентологов в Великобритании. К концу 1960-х Дэвид Гейман стал главным публичным лицом Церкви саентологии в Англии. Нила Геймана он использовал как пример положительного влияния саентологии на людей. в 1968 году Нил, которому было около 7 лет, дал интервью BBC, где рассказал о том, как ему помогли учения. В подростковом возрасте Нил работал в Церкви саентологии аудитором — так называют людей, которые занимались с прихожанами процессом, похожим на гипноз. При этом в последние годы Гейман неоднократно утверждал, что не имеет отношения к Церкви саентологии, с тех пор как стал взрослым. Однако многие связывают поведение, описанное в статье Vulture, с влиянием саентологии, которую многие специалисты называют культом.
Саентология основана в начале 1950-х годов в США. Базируется на книгах писателя-фантаста Лафайета Рональда Хаббарда. Цель учения — цивилизация без преступности и войн, духовное преобразование мира и человека.
Некоторые религиоведы классифицируют саентологию как новое религиозное движение, объединяющее идеи буддизма, индуизма, христианства и психоанализа. В одних странах она признана и зарегистрирована как религия, в других нет. В России часть ее групп легально функционирует, в то время как одна из церквей была ликвидирована по решению суда, а еще две организации признаны нежелательными.
Саентологов обвиняют в преследованиях и изоляции людей, отъеме денег у прихожан. С ней связаны случаи смертей, самоубийств, физического и психологического насилия, шантажа и принуждения к аборту. Саентологом был актер Дэнни Мастерсон, отбывающий наказание за изнасилование двух последовательниц церкви. Сама церковь, по словам журналистов, пыталась разубедить их в том, чтобы обращаться в полицию, и возлагала ответственность на самих пострадавших.
«Вообще, все думали, что саентология Нила Геймана все-таки успешно обошла, пусть он и рос в семье одного из самых главных саентологов Великобритании. Видимо, как набор „истин“ обошла. А как культ, повлиявший на психику, ничуть, — пишет журналист, поэт и переводчик Николай Караев. — Саентология — реально гадкий и страшный культ, и, что у человека, ребенком занимавшего уникальную позицию постер-боя этого культа в семье высокопоставленного члена культа (а чем высокопоставленнее, тем обычно чудовищнее все внутри), что у такого человека возникло много травм, из-за которых он никогда не рассказывает о детстве, а только сворачивается калачиком и ревет, это более чем вероятно». Именно так, согласно статье Vulture, Гейман отреагировал на просьбу жены рассказать о своем детском опыте взаимодействия с Церковью саентологии. Когда Палмер посоветовала ему обратиться к терапевту, Гейман отказался, написав вместо этого «Океан в конце дороги», посвященный «Аманде, которая хотела знать».
Как отреагировали на обвинения в соцсетях
Основной реакцией на материал Vulture у поклонников Геймана стал шок. Хотя журналисты не были первыми, кто рассказал о пострадавших, детальное описание насилия вызвало у многих отвращение и ужас. Дочитать масштабный материал удалось не всем.
Кто-то поставил писателя в один ряд с Биллом Косби, Харви Вайнштейном и Джеффри Эпштейном. Один из пользователей обратил внимание на то, что Гейман обращался к услугам того же адвоката, что и актер Дэнни Мастерсон и британский принц Эндрю, также обвинявшиеся в секс-абьюзе.
Показания девушек разрушили прошлый образ Геймана, часто выражавшего поддержку жертвам насилия. Превращение феминиста в абьюзера стало для его поклонниц напоминанием о том, что за маской эмпатичного человека может скрываться расчетливый манипулятор.
Сцены сексуализированного насилия и тема психологической травмы были частью самых популярных произведений автора. То, что вложенный в книги опыт мог быть невыдуманным, оказалось для читателей ударом.
Кого-то неприятно удивил ответ Геймана на обвинения, в котором писатель заявил об искажениях в историях пострадавших. Также в нем Гейман неожиданно рассказал, что не любит соцсети, хотя в прошлом был известен как раз легкостью общения с поклонниками.
Для многих открытием в статье Vulture стал рассказ о роли Аманды Палмер в насилии. Некоторые сочли, что она, приводя домой девушек, над которыми издевался ее муж, по сути, выступала сутенером.
Хуже того, по словам пострадавших, сын Геймана также присутствовал при актах насилия и даже участвовал в издевательствах. Кому-то это показалось достаточным, чтобы лишить писателя родительских прав.
Для некоторых материал стал поводом напомнить о сложности идеи согласия в отношениях. Скарлетт Павлович приехала в чужую страну и невовремя потеряла работу — именно это толкнуло ее к работе в доме Геймана. Она оказалась не только финансово, но и физически заперта в БДСМ-отношениях со своим нанимателем.
Несмотря на отвращение и унижения, Павлочич писала, что согласна продолжать, будучи зависима от него и изолированна от друзей и родных. У нескольких пользователей нашлись аргументы, почему такие отношения нельзя назвать добровольными.
Сам Гейман впервые ответил на обвинения
«В такой день стоит сказать: „Я верю пострадавшим“. Мужчины не должны закрывать глаза на то, что происходит с женщинами в этом мире. Мы должны бок о бок с ними бороться за то, чтобы им верили — голосуя, создавая искусство, выслушивая, — и менять этот мир к лучшему». Это Нил Гейман писал в 2018 году в ответ людям, которые отказывались верить женщинам, обвинявшим в насилии Харви Вайнштейна и других знаменитостей. В 2025 году на обвинения в свой адрес писатель отреагировал иначе.
В своем посте он утверждает, что несколько месяцев воздерживался от комментариев, «как из уважения к людям, которые делились своими историями, так и из желания не привлекать еще больше внимания к большому количеству дезинформации». Он отметил, что в статье Vulture есть моменты, которые он припоминает, и моменты, которых не помнит, «описания происходивших событий соседствуют с вещами, которых точно не было», и утверждает, что «никогда ни с кем не занимался сексом без согласия. Никогда».
Гейман признает подлинность процитированных в статье переписок и считает, что эти отношения «казались обоюдно позитивными и счастливыми». При этом он пишет, что «был эмоционально недоступен, оставаясь при этом сексуально доступным, зацикленным на себе и не таким вдумчивым, каким мог или должен был быть». Писатель выражает сожаление о том, что «был небрежен к чувствам людей».
Пообещав работать над собой, даже если ему не все поверят, Гейман еще раз отрицает обвинения в злоупотреблении своим положением: «Повторяю, я никогда ни с кем не вступал в половую связь без согласия».
Переводчик Николай Караев отмечает, что Гейман, по сути, не отрицает главных обвинений, но, видимо, не понимает, что отношения, которые казались ему равными, не были таковыми: «Ему было плевать на других. Он искал удовольствия и в принципе не задумывался, как там партнер и что ощущает, и почему так-то себя ведет. Помножим это на БДСМ, где <…> проблема границы объективна, — и получим, что жертвы, скорее всего, говорят все как есть. Так оно и было, увы и увы. Просто Гейман в силу психологических особенностей личности был — и остается, как следует из его слов, — абсолютно слепым, чтобы увидеть, что именно он делал на самом деле».
Что происходит с проектами Геймана в свете новых обвинений
Сразу несколько кино- и телевизионных проектов, связанных с Гейманом, были отменены. Тем не менее выход второго сезона «Песочного человека» и сериальной адаптации «Детей Ананси» по-прежнему запланированы на 2025 год на Netflix и Prime Video соответственно. Английский театр Leeds Playhouse продолжает работу над музыкальной постановкой «Коралина», премьера которой должна состояться в апреле. Издательство Headline не комментирует ситуации с одним из своих самых популярных авторов.