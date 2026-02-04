«Называй меня хозяином»: все, что известно о скандале вокруг писателя Нила Геймана

В 2012 году, когда Кэтрин Кендалл было 22, она волонтерила на одном из ивентов Геймана в Северной Каролине. Писатель пригласил ее на афтепати после другой вечеринки, где поцеловал девушку. У них началась переписка, которая переросла в ночные скайп-звонки. Во время одного из разговоров Кендалл прямо сказала, что ей не интересен секс с Гейманом: «Я выросла на его аудиокнигах, а здесь тот же голос рассказывает мне прекрасные истории и убеждает в том, что мы просто друзья и с ним я в безопасности». Десять месяцев спустя после открытого чтения Гейман предложил Кендалл и двум другим девушкам подождать его у его автобуса, чтобы они смогли продолжить вечер. Когда Гейман вышел к ним, он силой затянул одну Кендалл в автобус и лег на нее сверху со словами: «Поцелуй меня так, как будто это всерьез». Она пробовала подыграть, но запаниковала, Гейман отступил, сказав: «Я очень богатый человек и привык получать то, что хочу». Спустя много лет Гейман оплатил терапию Кендалл на 60 тыс. долларов в попытке, по словам девушки, «покрыть часть нанесенного ущерба».