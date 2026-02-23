Дарите мальчикам цветы: почему букеты любят все и какой выбрать партнеру, отцу или другу

«Помню один случай с работы: как‑то раз ко мне пришел мужчина и с покрасневшим лицом спросил, могу ли я сделать мужской необычный букет. Я ответил: конечно. Начал подбор цветов, а он тихо сказал, что ему неловко дарить парню цветы, но он должен это сделать, потому что проиграл спор . С улыбкой ему ответил, что это все равно хороший повод подарить ему настроение. Мужчина тоже улыбнулся и уже более уверенно сказал: „Значит, поборол свои сомнения, но если бы букет мне лично подарили, я бы не отказался“».