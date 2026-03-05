«В России мужчин абсолютно не уважают». Кто и почему поддерживает Арсена Маркаряна

Ее не отталкивает репутация Маркаряна-женоненавистника: «На первый взгляд может показаться, что Арсен и правда ненавидит женщин. Но это если только смотреть 15-секундные ролики. Могу сказать, что Арсен лично мне очень помог, когда я была в отчаянии». Она рассказала, что «выложила видео, где было сказано и написано, что „Арсен Маркарян был прав, такие, как я, никому не нужны, потому что мне 35 лет, у меня ничего нет, только проблемы и долги“. Смысл такой. Арсен увидел это видео в рекомендациях и связался со мной. У нас был эфир, где он объяснил мне, в чем я права, а в чем нет, и какие его посылы я поняла неверно. Если бы он был женоненавистником, то спокойно мог бы хайпануть на этом видео, ну или просто пройти мимо. Но он связался со мной и без какой‑либо агрессии все мне объяснил и очень даже помог. Потому как, записывая это, я была в отчаянии. А после эфира мне было о чем подумать, и потом стало гораздо легче».