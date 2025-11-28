Если вам немного за тридцать: почему мы так боимся этой цифры, хотя всё только начинается

Просто внимательно посмотрите на эту фразу в кавычках. И попробуйте ответить себе на вопрос, как в тридцать лет может быть поздно что-то начать. Возможно, то же самое вы говорили себе и в двадцать — представьте, как сильно вы продвинулись бы в выбранном деле, если бы приступили к нему десять лет назад.



Возможно, вы уже не станете профессиональной балериной — но что, если попробовать раз в неделю заниматься у станка ради удовольствия. Есть вероятность, что вы уже не побываете во всех странах мира — но что, если постараться выкраивать больше возможностей для путешествий и потихоньку отмечать на карте новые места? Список можно продолжать долго.