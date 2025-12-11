«Обожаю азиаточек»: что такое фетишизация людей и каково тем, кто с ней сталкивается

«Впервые я обратила внимание на фетишизацию людей в кино. Я помню ранние комедии девяностых и нулевых, где фигурировали разные фразы — например, что „черные парни — огонь в постели“ и так далее. Такие стереотипы вкладывались в меня с самого детства, и они встречаются даже в современных российских шоу. Иногда я замечала, что ведущие некоторых проектов обсуждают внешность участников, будь это азиат, африканец или русский, и говорят не об их индивидуальности, а про их „интересную внешность“. Я не против этого, но у каждого человека есть культурная принадлежность — и она часто редуцируется до визуального аспекта, внешности и первого впечатления.