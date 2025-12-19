Сначала все было нормально: психолог выслушала, дала салфетки, а потом открыла рот. Заявила, что все мои проблемы — полная фигня. Рассказала, что к ней ходил мальчик, у которого повесилась мама, и он сейчас в психушке — мол, вот что значит „реальные проблемы“.



Еще в разговоре с ней я призналась, что мой отец был наркоманом, бил маму при мне и топил ее в ванной, — мне в тот момент было 5–6 лет. Сказала, что чувствую вину, родившись от такого человека, ведь мамина жизнь была бы другой, если бы она не залетела мной. На это все психолог ответила насмешками и фразой: „Вот у меня два брата наркоманы, и что дальше?“ В общем, вместо поддержки и понимания я получила обесценивание ситуации и своих чувств.