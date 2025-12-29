Партнерский материал Партнер, коллега или ситуэйшеншип: какие у вас отношения с банком? Алиса Петрищева Сегодня в 07:38

Пока одни игнорируют любые пуши от банка и выбирают один вклад на всю жизнь, другие с азартом собирают баллы кешбэка и пробуют себя в инвестициях. Вместе со Сбером предлагаем пройти тест о финансовых привычках и узнать, какие у вас на самом деле отношения с банком и как сделать их более выгодными.

Проверьте себя: не подглядывая в телефон, вспомните все счета, на которых хранятся ваши деньги. Получается? Легко: 50% — под подушкой, другие 50% — на зарплатной карте Помню все счета и примерные суммы, разве что сумма на инвестиционном счете меняется плюс-минус каждый день — в пределах моих ожиданий Не уверен — сразу появилось желание проверить и записать Думаю, что помню все свои счета. Суммы не назову: давно не проверял балансы Дальше! Нужно срочно совершить крупную покупку. Как поступите? Оплачу с основной карты и разберусь позже Придется снять деньги с вклада и пожертвовать процентами Займу у друзей или расплачусь наличными Воспользуюсь специальной заначкой: для таких случаев есть накопительный счет Дальше! А теперь, наоборот, есть время спокойно накопить на заветную цель. Какой план? Продолжу откладывать на накопительный счет Открою привычный вклад Изучу предложения по вкладам на нужный срок и выберу самое выгодное. Обязательно использую доступные мне надбавки по процентам Буду просто откладывать деньги на карте Дальше! Поздравляем! Копить стало легче: вы внезапно выиграли 100 000 рублей. Что будете делать? Разложу сумму по целям и счетам, чтобы получить максимальную выгоду Потрачу сразу или буду хранить наличными Часть оставлю на карте, часть — на накопительный счет Положу всю сумму на свой вклад Дальше! Решено: вы отправляетесь в путешествие. Как подготовитесь к поездке? По ситуации: если попадется выгодное предложение по билетам или жилью — воспользуюсь, но специально искать не буду Выберу билеты с кешбэком, жилье со скидкой по подписке и выгодную страховку от партнера банка Просто выберу подходящие билеты и жилье — банк тут ни при чем Оплачу все с одной карты, чтобы собрать максимальный кешбэк Дальше! Вы здорово отдохнули, и ваше возвращение домой совпало с концом месяца. Заходим в банковское приложение? Нет: меньше знаешь — крепче спишь Захожу, чтобы проанализировать расходы Да, проверяю баланс на карте. Стараюсь не смотреть на расходы и радуюсь, что они обнулятся с началом месяца Да: пора выбрать новые категории кешбэка и проверить условия по вкладам Дальше! Пришло уведомление от банка, что можно улучшить условия по вашим счетам. Ваша реакция? Если будет время — пробегусь одним глазом и, скорее всего, закрою Открою и проверю, как можно настроить новые условия под свои цели Как это уведомление вообще меня нашло? Я же все отключал Открою, пролистаю, но останусь на привычных условиях, если нужно что‑то дополнительно настраивать Дальше! Повторить тест

Рекламодатель: ПАО Сбербанк