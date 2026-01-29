«У меня появляются девушки, но совсем не хочется тратить на них время, стараться в отношениях. Но для главной бывшей я готов на все в любой момент, — рассказывает 23-летний Петя. С ней мы были как родные брат и сестра, понимали друг друга на каком-то сверхъестественном уровне. Вокруг меня много красивых женщин, просто эмоциональной связи я с ними не чувствую. Я их не понимаю, а они меня, ерунда получается. Надоело не оправдывать ожидания, постоянно объяснять девушкам, что я ничего не хочу. Всегда проявляю максимальную незаинтересованность, но от этого они становятся еще навязчивее».
Кто такие главные бывшие
Идея единственного и неповторимого бывшего давно закреплена в культуре — в литературной классике вроде «Великого Гэтсби» Фицджеральда и «Грозового перевала» Бронте, в музыке разных жанров и десятилетей — будь то джаз, мидвест-эмо или вселенная рэпера Платины, и, конечно же, в кинематографе. Режиссеры и сценаристы десятилетиями легитимизировали тоску по недосягаемому «тому самому». На экране она принимала разные формы: ностальгию по упущенному будущему, как в «500 днях лета», попытки стереть себе память, как в «Вечном сиянии чистого разума», многолетнюю верность, как в «Дневнике памяти».
В последние годы частью интернет-культуры стало словосочетание «главный бывший» (ГБ). Вместе с этим проявились и страхи пользователей — узнать, что твоя любовь до сих пор неравнодушна к своему экс, выбрала тебя только из-за внешней схожести с ним или чтобы побыстрее забыть прошлое. Тема породила много шуток и мемов: одни готовы сбежать со свадьбы, чтобы увидеться с ГБ на пять минут, другие из-за сообщений от «той самой» могут прервать предложение руки и сердца.
Но что такого особенного делают ГБ, что их не могут забыть годами? Мы спросили около сотни людей, кого они считают «главными» в своей жизни. Оказывается, универсального портрета этой значимой персоны нет, но мы собрали несколько типичных сценариев.
Тот, с кем вас многое связывало — например, вы прожили в браке 17 лет, завели двоих детей, купили дом или вместе переехали в новую страну.
Тот, кто причинил вам боль, с кем переживали ссоры, абьюз, измены или тяжелое расставание.
Тот, кто сильно повлиял на вашу личность. Скажем, открыл новые хобби или изменил мировоззрение.
Тот, к кому вы испытывали самую сильную любовь в жизни.
Титул ГБ может получить как первая серьезная любовь, так и тот, с кем вы встречались всего две недели. Наши герои рассказывали, что спустя годы статус мог переходить к другому партнеру или просто исчезнуть. Кто-то вспоминает «главного» с теплотой и сохраняет с ним дружбу, для другого только мысль об этом человеке вызывает боль. Но всех ГБ объединяет то, что они выделяется среди остальных эксов, о них часто думают, с ними невольно сравнивают новых избранников.
ГБ действительно может стать «тиран или мучитель». Такой человек признается «главным» потому, что оставляет после себя травматический опыт и формирует негативную «точку отсчета», с которой человек неосознанно сверяет будущих партнеров. «Как правило, это нарциссичный, незрелый или манипулирующий, психопатический партнер, с багажом эмоционального насилия в анамнезе», — объясняет семейный психотерапевт Олег Шмырин.
Почему бывшие становятся главными
«Афиша Daily» поговорила с тремя специалистами в области психологии. Все они сошлись во мнении: причина появления ГБ — в чувстве незавершенности. «После некоторых расставаний мы продолжаем держаться за надежды, совместный образ будущего, неудовлетворенную собственную значимость», — поясняет клинический психолог Анастасия Касперова.
Гештальт-терапевт София Авдюхина объясняет это «эффектом Зейгарник»: согласно ему, неоконченные действия или ситуации запоминается намного лучше, чем законченные. Если мы внутри себя не попрощались с отношениями, то будем помнить о них очень долго, отмечает эксперт. «Во время расставания мы многое теряем: не только человека, но и образ себя рядом с ним, ощущение стабильности и безопасности. Поднимается много боли и неприятных эмоций вроде обиды, разочарования и стыда. Надо дать себе время прожить эти эмоции и состояния, отпустить все то, что потеряно», — говорит Авдюхина.
Как отмечает семейный психотерапевт Олег Шмырин, особенно болезненными оказываются три сценария. Первый — трагический разрыв. К примеру, мужчина влюбился в девушку, а она погибла в автокатастрофе. Второй — внезапное расставание на пике влюбленности, когда партнер после активных ухаживаний резко охладевает и пропадает. Подобная травма не только закрепляет его в статусе ГБ, но и провоцирует экзистенциальный кризис. Покинутый человек задается вопросами: кто я, кому нужен, неужели обречен на одиночество, почему судьба ко мне несправедлива, есть ли у меня шанс разделить свою жизнь с кем-то по настоящему надежным и близким. Третий — окончание отношений после долгих лет взаимной любви с тем, кто, казалось бы, вам отлично подходит.
«Встречаю такие пары в своей практике — два близких человека, чья эмоциональная связь из-за неверных решений, ошибок или слабости превратилась в руины.
Как правило, они расходятся «с кровью», долго и мучительно. Каждый нуждается в длительной реабилитации, обоим требуется время, чтобы адаптироваться к жизни друг без друга. Такие трудные расставания тоже оставляют ощущение незавершенности — словно не была пройдена до конца совместная миссия в игре под названием жизнь».
Что делать, если у вас есть главный бывший
Само по себе наличие ГБ — не проблема, уверена клинический психолог Анастасия Касперова. Сложности появляются, когда этот образ мешает жить в настоящем: например, с ним вы постоянно сравниваете новых партнеров, испытываете чувство вины или тревоги после мыслей о нем. Специалистка отмечает: «избавляться» нужно не от человека, а от того, зачем он все еще нужен внутри — часто, чтобы не проживать утрату, держать якорь к прошлой версии себя или использовать как причину не входить в новые отношения.
Как помочь себе? Отвечают психологи
- Признать значимость отношений с ГБ и то, что этот образ мешает вам жить;
- Начать проживать утрату ГБ. Одна из практик — размышления о том, за что вы злитесь и обижаетесь на ГБ, за что благодарны ему, а чего из прошлых отношений вам сейчас не хватает. Одна из действенных практик — сесть и выписать все мысли и чувств по поводу бывшего. Ее можно повторять, пока уровень боли не снизится.
- Вернуть то, что вы вложили в отношения с ГБ (например, чувство собственной значимости, образ будущего, надежды). Иногда это можно сделать самому, иногда — только в терапии.
«Если сепарация с ГБ не проходит естественным путем за разумное время (до 1,5 лет), то ваша ситуация уже требует присутствия терапевта. Рассматривайте наличие ГБ как отправной пункт вашего самоисследования. Неужели не интересно, что именно вас так удерживает и фиксирует на одном человеке? Осознание причин фиксации многое откроет о вас, повысит понимание себя. В ходе психотерапии наружу могут выйти чувство вины или утраты себя вместе с отношениями. Возможно, придется практиковать деидеализацию экс-возлюбленного».
«Мы встречались всего один год в 2016-м. Это были мои первые отношения, они драматично начались: я, сам того не зная, отбил Машу у парня, а он меня за это пытался зарезать. Наша любовь была насыщенной на эмоции, как негативные, так и позитивные. Мы часто расходились по ее инициативе, но через пару дней мирились. Однажды расстались по моему желанию — на этом отношения и закончились. Но мы продолжили учиться в одной школе и иметь общих друзей.
Спустя три года я предложил ей попробовать снова встречаться, но она отказала. Окончательно перестали общаться в 2020-м, с тех пор ни одного сообщения друг другу не написали.
Только в 2024-м, листая ночью страницу Маши, осознал, что меня больше не переполняют эмоции при виде ее лица и жалость из-за расставания. Я перестал хотеть снова оказаться с ней в постели в лучах закатного солнца. Главная бывшая стала приятным воспоминанием, и я смог спокойно жить дальше. Недавно задумывался о любви, и в этих мыслях впервые не появился образ Маши. Только человек, с которым я рядом сейчас.
Отношения с ГБ сделали из меня партнера с тревожной привязанностью, да и тревожника по жизни. Многие паттерны поведения сохранились и по сей день, стараюсь от них избавиться. Помогло время. Еще я проходил курс психотерапии и антидепрессантов. Поводом не была личная жизнь, но, возможно, лечение помогло стать в целом психически здоровее».
Что делать, если у вашего партнера есть ГБ
Лена (имя изменено по просьбе героини) год встречается с «прогрессивным левым французом из upper middle class семьи» Луи. Она называет эти отношения самыми зрелыми и здоровыми. Но есть нюанс: до Лены он шесть лет встречался с девушкой, с которой всю жизнь учился в школе, проходил через трудности, болезни и смерти родителей, а теперь считает ее лучшим другом.
«Главная бывшая постоянно всплывает в нашей жизни. Луи часто с ней переписывается, созванивается, зовет в гости. Всегда некомфортно, когда мы видимся втроем, чувствую себя чужой. Кажется, у них гораздо больше общего — как минимум язык и менталитет. Особенно неприятно, когда я с Луи обсуждаю политические или экономические штуки. Если мы в чем-то не соглашаемся, он может сказать, что и не ждет понимания, „ведь, наверное, его понимает только ГБ“».
Я не сильно ревную парня к ней. Плюс Луи не скрывает их общение, и думаю, он совсем не заинтересован в ГБ романтически. Однако меня напрягает, что партнер часто о ней вспоминает. Иногда Луи говорит, что переживает за бывшую и ее ментальное здоровье. Я, может, плохой человек, но мне реально неприятно представлять, как парень будет наедине успокаивать ее в тяжелые моменты. Надеюсь, со временем станет легче», — поделилась Лена.
Само по себе наличие ГБ — не красный флаг. Клинический психолог Касперова советует смотреть не на прошлое человека, а на его нынешнее поведение. Стоит насторожиться, если партнер эмоционально оживает, говоря о ГБ, поддерживает с ней контакт, регулярно сравнивает вас, избегает разговоров на эту тему и закрывается.
Семейный психотерапевт Олег Шмырин предупреждает: присутствие ГБ в эмоциональной жизни партнера препятствует открытости, свободе и легкости в отношениях. «Фактически, наличие этого образа в голове — равно неполная эмоциональная сепарация. В этих случаях советую парную и/или индивидуальную психотерапию», — говорит он. При этом иногда ревность к фигуре ГБ сигнализирует о собственном страхе — скажем, быть «не тем», «хуже», «временным выбором», добавляет Касперова.
«Мы не можем контролировать возникновение ревности, но можем дальше анализировать ситуацию и выбирать свое поведение. Сначала ответьте себе на два вопроса:
- Какие действия партнера в отношении ГБ меня смущают?
- Чего бы я хотела, чтобы мой партнер не делал? Например, не общался с этим человеком или не был подписан на его страничку.
После анализа ситуации можно поговорить о переживаниях с партнером. Расскажите, что вас тревожит, узнайте его позицию и попросите о конкретных изменениях в поведении».
Что ощущают главные бывшие и как им себя вести
Мы пообщались и с теми, кого считают ГБ. Все они признавались, что иметь этот статус приятно. «Сильно гладит эго, когда тебе спустя год пишут, что ты осталась эталоном идеальной девушки», — рассказала Ксюша. Алине (имя изменено по просьбе героине) тоже нравится ощущать себя той самой бывшей и знать, что «даже близкие экс-партнера считают, что он не сможет найти девушку лучше». При этом она отмечает, что эта незавершенная связь мешает строить отношения и ей самой. «Тяжело от других мужчин принять заботу и давать ее взамен — это слишком личное для меня. Сейчас не знакомлюсь ни с кем», — поделилась она.
Есть и один бонус — наличие близкого человека, с которым у вас выстроился исключительный уровень доверия и который готов прийти на помощь или попросить ее в любое время. Наш герой Миша описывает это так: «Ты общаешься с девушкой, с которой уже все пройдено, но присутствует приятный эпилог».
Впрочем, статус ГБ не всегда приносит только радость. Одна из наших собеседниц Наталья рассказала, как через три года после расставания парень прислал огромное письмо с признанием, что так и не смог ее забыть и никого лучше не встречал. «Конечно, это подняло мне самооценку. Но меня взбесило такое „эффектное“ появление в моей жизни, так как вместе с этим всплыли не самые приятные его поступки», — вспомнила Наталья.
Другие собеседники отмечали, что, будучи ГБ, они испытывали ответственность за чувства экс-партнеров и стыд за желание двигаться дальше — сидеть в дейтингах, ходить на свидания, публиковать фото с любимыми. Кроме того, появляется и страх перестать быть ГБ, узнать, что тебя «кто-то переплюнул».
По мнению психологов, лучшее решение для человека, которого наделили статусом ГБ — свести общение к минимуму, не пересекаться с экс-партнером вживую и тем более не проявлять к нему никаких знаков внимания.
«Вы не обязаны спасать другого человека от его чувств. Отпускание — это всегда внутренняя работа. Максимум, что вы можете сделать — не мешать человеку ее пройти. Помочь можно только одним способом — границами:
- не подогревайте надежды;
- не играйте в «дружбу», если она односторонняя;
- не используйте чужую привязанность как ресурс».
Почему человек любит страдать по бывшим и романтизировать это
«Страдание — социально одобряемый способ показать значимость: если больно, значит „любовь была настоящей“. Кроме того, тоска по бывшему часто безопаснее живых отношений — там нет риска, конфликтов и уязвимости. Фиксация на ГБ говорит о том, как сложно нам проживать окончания и переходы, а не о глубине чувств».
«Если говорить глобально, все наше искусство романтизирует боль и страдания, а трагичная любовь считается великой.
На уровне психологии это может быть связано с тем, что любовь вызывает выработку дофамина и серотонина, а при расставании, их уровень резко падает. Кажется, именно наш прошлый партнер связан с повышением этих гормонов. Мы стараемся сохранять связь до последнего, идеализируем совместное прошлое, забываем плохое.
Другая причина в том, что многие из нас выросли в дисфункциональных семьях, где был дефицит нормальной близости, любовь приходилось заслуживать или она ассоциировалась со страданиями. И мозг привык к этой формуле: любовь = боль».